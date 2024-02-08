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罕見姓氏藏故事！「祖先躲避誅九族」改諧音　這姓是乾隆賜的

▲▼ 身分證 。（圖／記者施怡妏攝）

▲有些人的姓氏相當特別。（示意圖／記者施怡妏攝）

文／中央社

罕見姓氏有時讓人感到新鮮或傻眼，新北地檢署日前有「笪（ㄉㄚˊ）」姓被告，讓人不知道怎樣念？抗醣教官三榮財說，是當年清朝皇帝賜給台灣竹塹社平埔族群人特有的漢姓。

今年1月退休的前新北市萬里區長粘雪琴，奉獻萬里長達40年，都沒有離開過。她告訴中央社記者，粘姓為中國東北女真人後裔姓氏。現在，仍會祭拜一世祖完顏宗翰（女真名字為粘沒喝）。台灣的粘氏族人以彰化縣福興鄉居多，宗親每年春秋兩祭典，前往祭拜、飲水思源，聯繫情感。

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血糖衛教師三榮財，穿著「抗醣教官」的背心，為社區關懷據點長輩服務，他的姓氏引起矚目。同村莊還有製作糕點、菜包、粢粑的老闆衛文義。

三榮財告訴記者，三姓是台灣竹塹社特有的漢姓，為清朝乾隆皇帝賜姓平埔族群道卡斯族的七姓之一。七姓氏指的是潘、衛、三、錢、廖、金、黎。

根據內政部戶政司民國112年6月30日的統計數據，台灣三姓人口共有190人，為全國姓氏人數排名第547名。

瑞柑國小校長乃瑞春是南投縣人，他告訴記者，大約180年，先祖由彰化縣北斗遷到南投埔里，屬平埔族群的巴布薩族（Babuza）；埔里目前有3個家族姓乃，追查並無血緣關係。同時遷到埔裡的還有姓茆、豹、黎的同族人，族人正在籌辦恢復族名運動。

教育界罕見姓氏的十分國小校長利一期，因新北市議會質詢客家青年委員名單才曝光，他說，自己是百分百的苗栗縣客家人，村莊有許多利姓的族人。

齊柏林基金會執行長萬冠麗告訴記者，她的姓氏雖罕見，但媽媽姓雷，也不多見。烈日下維持交通的新店義交中隊長曲守治說，常被問姓氏是念ㄑㄩ還是ㄑㄩˇ，他的姓則念歌曲的曲；父親轉述，先祖原姓鞠，因某朝代躲避株連九族，因此以諧音「曲」保留姓氏。

其實，在新北市府不少公務員是罕見姓氏，清朝學者、戊戌變法領袖之一康有為，其曾孫女康佑寧為現任工務局主任秘書。政風處長尹維治說，他的先祖是來自廣東歸善縣（現改為惠陽縣）的客家人。城鄉局都市更新處科長易德明，則因總統選舉期間，對外說明新莊土地爭議，才讓人知曉姓氏。

諶姓，一般讀音念作「陳」，也可念作「甚」，農業局副局長諶錫輝是宜蘭人，他說，父親以台語自我介紹時，都會說自己姓「ㄒㄧㄣˊ」，這個音應是華語「甚」的台語讀音。他在馬祖服役時，曾遇老士官長堅持自己姓氏是唸「甚ㄕㄣˋ」。

經濟發展局副局長盛筱蓉告訴記者，在福建出生的父親，祖籍是江蘇；有次遇到一位叔叔看到她的名片，說是認識一位姓盛的老同事，一聊，叔叔說的竟是父親的名字；她說，「在爸爸過世走後，能見到認識的故友，還與其他長輩互通電話，這種機緣感動的想哭」。

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