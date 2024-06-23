赤嵌樓海神廟修復工程在即　守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設多層保護裝置

▲台南市文化局將於24日起展開進行贔屭碑保護措施前置作業，在海神廟與贔屭碑之間放置防護板，打造耐壓RC鋼構保護棚架，讓贔屭碑在工程期間能受到全方位的保護措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「國定古蹟赤嵌樓修復工程」隨著第一階段文昌閣修復竣工，即將轉換進入第二階段的海神廟修復，為避免位於海神廟南側的九座乾隆御賜贔屭碑，因修復工程受到傷害，台南市文化局將於24日起展開進行贔屭碑保護措施前置作業，在海神廟與贔屭碑之間放置防護板，打造耐壓RC鋼構保護棚架，讓贔屭碑在工程期間能受到全方位的保護措施，同時也能持續與來到赤嵌樓的旅客們相見歡。

台南市文化局介紹，1786年（清乾隆51年）台灣爆發林爽文事件，戰事幾乎席捲台灣西部全境。當時乾隆帝派福康安率軍來台，並成功打敗林爽文，事後乾隆將《御筆記功詩》五篇，分別刻成滿文四塊、漢文四塊、滿漢合璧二塊共計十塊石碑，紀錄下林爽文事件的始末。這十塊御賜石碑與十座贔屭石基座，自海上運抵台南府城福安坑水門口，準備換小船登岸時，其中一座贔屭石座意外落海，因此只剩下「十碑九龜」上岸。雖事後在台灣現地補刻一隻，並與其中一塊滿漢合璧石碑，送往諸羅縣（今嘉義市）安置；另原本的九塊則先立於山仔尾的福康安生祠前碑亭，最終才輾轉三遷來到赤嵌樓旁。

文化局說明，國定古蹟赤崁樓因長期使用與氣候環境的諸多危害，致使建物本體出現裂化損壞，設備也已相當老舊而亟需修復，因此在距離前次修復約30年之後，於2022年3月31日再次展開修復工程。此次修復工程採二階段進行，第一階段先修復文昌閣，開放遊客參觀海神廟；第二階段則反之。並針對牆體、屋頂、屋脊、地坪、欄杆、樓梯、木作、門窗、漆作與蟲蟻防治等環節進行工程。

文化局長謝仕淵表示，赤嵌樓海神廟於整修工程期間，也特別以「工地展場化」的概念，接力推出「海神廟假設工程」文化科技展示與工區藝術策展行動。前者預計結合夜間光雕投影應用，期望於台灣文化創意博覽會期間（8月23日至9月1日），現地重現這座17世紀曾作為台灣商業中心的重要城市，打造專屬的「台南400限定景觀」；後者將在接續的施工期間，嘗試以藝術策展的方式，打破文資修復工程現場必然只能圍牆高築的既定印象，將工區打造為「文化資產教育的現場」，歡迎大家今年一定要來台南玩，體驗這間屬於台灣的「1624台灣歷史教室」。另赤崁樓也將於7月1、2日連續兩天休園，進行修復工程的一、二期轉換。