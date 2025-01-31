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蛇年「轉運發大財」TOP4星座！金牛運勢飆漲、雙子最大贏家

▲運勢占卜／最近我在哪方面的運勢容易翻車?。（示意圖／視覺中國CFP）

▲龍年很衰的自己，在蛇年有機會轉好運嗎？（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

新的一年迎接新的運勢，人人都希望自己能在蛇年福星高照、好運連連，《搜狐網》盤點出2025蛇年「轉運發大財」TOP4星座，快來看看龍年很衰的自己，是不是在蛇年要開始轉好運了！

金牛座

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去年在人生低谷的金牛座，今年一路運勢飆漲，所有的付出和努力，蛇年將會得到應有的回報！在職場上，一直默默努力的你們終於被長官看到，加薪升遷樣樣來，正財偏財皆財運滾滾來，也很適合長期投資或房地產購買，而去年感情運極糟的你們，今年也會迎來甜蜜戀情，大轉運讓你們會超級有感。

牡羊座

牡羊座在龍年時，常常會覺得做什麼事都不順，不過從蛇年開始，就什麼事都順了，在職場上，你們會有重要的提升機會，不僅會提升個人的業績，還能帶動周遭同事一起向前推進，另外，在感情中，若是單身的人，今年脫單機會大，或是有對象的人，今年感情也會大大升溫，愛情事業兩得意！

獅子座

去年的獅子座，會覺得自己的才華被埋沒，感嘆自己懷才不遇，不過今年你們將成為焦點，迎接認可和掌聲，你們的獨特眼光和創新思維，會在職場上大放異彩，受到主管和老闆的賞識，成為職場黑馬，這一年，桃花運跟貴人運也相當旺，到哪都是人氣王，你們可要好好把握今年的好運，讓自己更上一層樓。

雙子座

龍年在人際關係碰釘子的雙子座，今年會回歸人見人愛的「社牛」身份，強大的社交能力會為你們帶來無限可能，愛情方面，單身的雙子座將有機會吸引到，對他們有好感的人，在財富方面，雙子座把握投資機會，會是大豐收的一年，雙子座可以說是蛇年的最大贏家！

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