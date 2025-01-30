星座專家評新年運勢！台灣政治惡鬥更明顯　習近平犯太歲不宜亂做決定

▲習近平春節團拜。（圖／翻攝新華社）

記者郭運興／台北報導

2025年金蛇年到來，星座專家小孟老師於節目分析世界與台灣新年運勢，他提到，各國領導者都是風向星座，尤其中國的習近平雙子座更是屬蛇，今年犯太歲不能亂做決定，容易判斷錯誤，而台灣總統賴清德天秤座屬豬，今年不會做太重大決定，兩岸關係還是穩定，但狗在今年會對蛇不斷的去做威嚇。另外，可能因為川普一些劇烈的談話，讓台股震盪，政治惡鬥則會更明顯，現在還沒有到最亂的時刻，大罷免只要有人認真推動會成功。

小孟老師於節目《新聞面對面》談到世界運勢，他分析，今年是2025年，等於是2+0+2+5等於9，數字9代表世界逢9，逢9對華人來講「必有禍、必有災」，因此可能天災人禍比較多一點，但是經濟還是會往好的方向走。

小孟老師表示，今年要特別注意各國領導者幾乎都是「風象星座」，中國習近平屬蛇、雙子座，屬蛇今年犯太歲，因此今年不能亂做決定了，今年做的決定可能會比較容易判斷錯誤，另外，美國總統川普屬狗、雙子座，俄羅斯總統普丁屬龍、天秤座，日本首相石破茂屬雞、水瓶座，德國總理蕭茲屬狗、雙子座，烏克蘭總統屬馬、水瓶座，而台灣的總統賴清德屬豬、天秤座，還有黃仁勳也是風象星座，所以全部很重要角色都是風象星座。

小孟老師說，特別可以看到美國川普屬狗又是風象星座，簡稱風狗，所以今年沒有風向的狗比較容易亂吠，另外台灣總統賴清德屬豬，豬比較接地氣，自己研判賴清德今年不會做太重大的決定，兩岸關係跟中美台關係都還是很穩定的，但要特別注意，狗在今年會對蛇不斷的去做威嚇，但也會怕蛇出來咬人。

小孟老師提到台灣國運，今年是民國114年，1+1+4等於6，在塔羅牌上對應為「The Tovers牌」，代表戀人牌，這是好的牌，國運有90分，木星在今年上半年會進入到雙子座，下半年會進入到巨蟹座，所以台灣整個經濟還是會往上的，這個戀人牌上面有個天使，這個天使就是川普，川普不希望台灣跟中國不好，因此會維持和平現象，但也因為川普可能講一些劇烈的話，讓台股震盪，2025會上上下下沒漲這麼多，長期還是會往上漲。

小孟老師分析，台灣領導人是天秤座，木星進入到事業宮和財帛宮，所以今年台灣各行各業還是不錯的，沒有看到景氣衰退的狀況，但通膨會持續上升。另外會不會戰爭？他認為不會戰爭，因為川普希望台灣跟中共是好的，所以不會讓兩岸在任內有戰爭，但要特別注意，川普對兩岸政策不明確，會讓中間選民不高興，這一點對執政黨要留意。

最後，小孟老師強調，政治惡鬥更明顯，現在大家說國會比較亂，但其實還沒有到最亂的時刻，還會更亂，接下來依他來看，大罷免只要有人認真推動會成功，但會不會罷成？以分析來看台灣還是穩定，沒有看到很大的人物有很大變化。

▼總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）