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重案回顧／22刀砍死阿嬤！孽孫拿到錢先去嫖妓　還不忘買鹹酥雞

▲▼李嫌逃亡花蓮，深夜在街頭買焼烤被警方發現，遭壓制後逮捕。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲李男逃亡花蓮，深夜在街頭買鹹酥雞被警方發現，遭壓制後逮捕。（圖／花蓮警分局提供）

記者陳韻如／整理報導

新北市新莊19歲男子李盈達向從小養他長大的78歲楊姜姓阿嬤討錢不成，竟於2021年10月21日持刀活活將阿嬤砍死，隨後奪走11萬元現金逃逸。據了解，李男拿到錢後，先逃到北市林森北路一帶嫖妓，洩慾後再前往花蓮投靠不知情的網友，最後在買鹹酥雞時，遭到警方逮捕。案經法官審理，李男最終遭判無期徒刑確定。

回顧案情，李男年僅6個月大時，因外婆無力照顧，只好託孤給擔任職業保母的楊姜姓阿嬤，阿嬤便從此收養李男，一養就養了16年，但後來李男不學好，高中時就不斷向阿嬤要錢，還學會偷錢，阿嬤忍無可忍之下，最終將他趕出家門。

李男離開後，起初跑去投靠舅舅，但因惡性不改，又在舅舅家偷錢，最終又被舅舅趕離家，2021年9月，他實在走投無路，只好回頭找上楊姜阿嬤，阿嬤當時因心軟才又收留他，沒想到卻因此惹來殺身之禍。

▲▼李嫌逃亡花蓮，深夜在街頭買焼烤被警方發現，遭壓制後逮捕。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲李男被逮後異常冷靜，讓在場員警相當錯愕。（圖／花蓮警分局提供）

據了解，李男回到阿嬤家後，阿嬤還請兒子介紹李男到塑膠工廠當學徒，盼他能學得一技之長，未來能正常生活。不料，他卻惡性不改，依舊不斷要錢、偷錢，讓阿嬤一家相當頭痛。

直到案發當天，李男無意間發現阿嬤的兒子領了36萬元現金要發薪水給工人，因此心生歹念，買了一把刀後就搭車返回阿嬤家，一進家門便直接開口要錢，但遭到阿嬤拒絕，沒想到他竟直接拿出預藏的刀朝阿嬤猛砍，除了左胸、背部之外，李男甚至還朝阿嬤頭部狂刺，刀刀致命，手段相當兇殘。

▲▼李嫌逃亡花蓮，深夜在街頭買焼烤被警方發現，遭壓制後逮捕。（圖／花蓮警分局提供，下同）

李男當時見到阿嬤癱軟倒臥血泊後，隨即衝進房間拿走11萬2000元現金逃離，並回到租屋處換下血衣，再搭上計程車前往林森北路一間情色按摩消費，洩慾後再轉往花蓮投靠網友，直到深夜11時許在購買鹹酥雞時遭到警方逮捕。

案經法院審理，一二審法官均判李男無期徒刑，全案上訴到最高法院，但仍遭法官駁回，李男確定逃過死刑定讞。

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