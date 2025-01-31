重案回顧／逆子37刀斬母頭丟中庭！血髮卡花圃　警破門見無首女屍

▲中壢逆子持刀斬首母親，12樓丟頭顱墜地。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／綜合報導

桃園市中壢區一處社區2018年10月間發生人倫慘案！一名33歲逆子梁崇銘吸毒後竟持刀斬下母親的頭部，隨後拋至中庭，梁母染血的頭髮還卡在花圃的植栽上。而警方獲報破門發現，屋內竟有一具無頭女屍，全案因此曝光，梁男一審遭判處無期徒刑，二審逆轉改判無罪，案經上訴最高院，2021年判處無期徒刑定讞。

判決指出，梁崇銘因有明顯衝動控制及情緒調節困難、挫折容忍度不足，而有反社會人格，他遇到事情暴躁易怒，還染有偶爾吸食安非他命的惡習，施用後會產生多樣性妄想、幻覺。

2018年10月18日傍晚6時許，梁崇銘吸毒後與剛回家的卓姓母親發生衝突，他便持全長47公分、刀寬5.8公分的開山刀追砍母親，猛力砍向母親的頭部、雙臂、身體等處，造成梁母全身37處刀傷，其中頭部就有10道砍痕，雙臂14刀、手部有12處砍切傷，另外梁母左手掌也被砍斷。

梁崇銘將母親頭部斬下之後，更將頭顱直接從後陽台丟到社區中庭。社區住戶因聽聞梁家發出叫罵、奔跑及踹門聲，當晚7時許報警處理，警方才剛到樓下，就在社區中庭發現一顆女性頭顱，循線找到當時人在12樓住處內的梁崇銘。

而情緒激動的梁崇銘拒絕開門，警方只好通報消防協助破門，一行人入內後發現，屋內鮮血四濺，一旁還有一具遭斷頭的女屍、開山刀。梁男見到員警遂持刀反抗，現場3名員警也因此受傷，最後噴灑辣椒水才順利將梁男逮捕。全案歷經2年多的審理，梁男於2021年10月底遭判處無期徒刑定讞。