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重案回顧／逆子弒母「18hrs分屍4袋」！遭判無期當庭罵：法官壞壞

▲▼新竹逆子朱威宇弒母，還稱是殺大豬。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹逆子朱男弒母，還稱是殺大豬。（資料圖／記者吳銘峯攝）

記者戴若涵／綜合報導

新竹市一處民宅2021年發生一起命案！一名26歲朱姓男子砍死母親後，持砂輪機等物花18小時將母親切成5塊、裝入4個大垃圾袋中，再棄置於社區子母車內，由垃圾車載運至焚化爐燒毀。

回顧整起案發經過，26歲朱姓男子因長期精神不穩、行為失序被送進康復之家。朱母於2021年9月5日將兒子接回家照顧，不料，當晚她便遭兒子持菜刀猛砍脖子，當場血濺滿地、氣絕身亡。朱男確認母親斷氣後，在廁所內持砂輪機裝鋸片肢解屍體，花了18個小時將遺體切割為頭頸部、手、腳、胸、腹等5個部位， 中間他還睡覺休息，睡醒後繼續肢解，結束後他將5個部位裝入4個垃圾袋內，再拿去社區的子母車丟。

▲新竹殺母案，母親最後身影。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲朱男母親最後身影。（圖／ETtoday資料照）

整起事件曝光原因則是，朱男舅舅見朱母多日未現蹤，但手機卻在家中，調閱社區監視器畫面才發現，朱男9月6日提著的垃圾袋滲出血跡，報警處理。而鑑識人員在朱男家中浴室排水孔挖出人體組織液、頭髮，警方突破朱男心防，朱男才坦承犯案。

經一、二審、最高院審理後， 朱男被依照殺害直系血親尊親屬、遺棄直系血親尊親屬屍體等罪，判處無期徒刑定讞。而朱男在審理時，不時提出詭異要求，包括「用問答的我覺得太幼稚」，要求法官以寫文章的方式來回覆。

另外，他聽聞自己遭判無期徒刑、褫奪公權終身時，開口便罵法官，「法官壞壞！怎能將誠心懺悔、立志將功贖罪、戴罪立功的人定以重罪。」強調自己是「自衛過失致死罪」，用「自己的力量保護自己」，避免被母親送到康復之家，「為什麼這樣對待我，我不服」。

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