快訊／IDF落地接機成死亡任務！女士官長相驗結果：銳器削頭顱

記者鄧木卿／台中報導

空軍清泉崗基地41歲胡姓女士官長21日執行戰機接機任務時，遭經國號戰機進氣口吸入受傷，送醫不治，台中地檢署檢察官今（22日）會同家屬、軍方相驗，檢方表示，被害人頭部顱骨遭銳器削傷，大面積頭皮撕裂傷，導致中樞神經損傷死亡，將持續調查蒐證，盡速還原案發事實，釐清責任歸屬。

▲▼空軍女士官長執行戰機接機任務死亡，檢察官黃彥凱相驗說明死因，頭顱遭銳器削傷。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

胡姓士官長21日中午執行編號「1504」的經國號（IDF）戰機落地滑回機堡準備關車，胡女正在進行擋輪檢查，突因不明原因被進氣口吸入受傷，送往童綜合醫院急救，仍因傷勢過重宣告不治。

台中地檢署表示，有關空軍第三聯隊第七戰處戰鬥機作戰隊士官長執行飛機接機任務意外死亡案，地檢署昨天第一時間指派軍事專組主任檢察官與軍方取得連擊，掌握案情，隨即指派檢察官黃彥凱，在憲兵隊陪同下進入案發營區現場，實地勘察，了解接機任務流程，在場人員及相關標準程序，並就地訊問相關證人，調取資料，保全證據。

檢方今天接獲憲兵隊報驗，檢察官黃彥凱隨即會同法醫師前往相驗，認定被害人因意外受有頭部顱骨遭銳器削傷，大面積頭皮撕裂傷，導致中樞神經損傷死亡，將持續調查蒐證，盡速還原案發事實，釐清責任歸屬。