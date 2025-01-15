遭下游出賣又索800萬　車手頭持槍爆頭奪2命！二審仍判無期徒刑

▲槍殺2車手的車手頭蘇柏源，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

詐騙集團「車手頭」蘇柏源不滿被下游2名車手供出，要求2人改口卻反遭索800萬。蘇男憤而持槍在2022年9月間，將2人爆頭槍殺。蘇男一審遭判無期徒刑，案件上訴二審，高等法院審理後，15日駁回上訴，維持蘇男無期徒刑。可上訴。

本案發生於2022年9月1日，桃園市桃園區某出租套房出現連續槍聲，槍聲震撼附近民眾，民眾趕緊報警查看，赫然發現套房內楊姓、陳姓兩名男子遭人爆頭身亡。經過比對後，警方鎖定36歲、手臂有刺青的蘇柏源追查，3日後逮捕蘇男到案。

原來2名死者為詐騙集團的車手，在案發前幾日遭逮捕後，供出車手頭就是蘇男。蘇男得知後非常不滿，購買了手槍、子彈，並於案發當日前往談判。一進門蘇男就拿出槍枝，要求其他眾人離去，之後就爆發口角，蘇男雖要求2人更改口供，但2人反而索討800萬「改口費」。最後蘇男盛怒之下，槍殺2人。檢方因此依照「殺人罪」嫌對蘇男提起公訴，一審將蘇男判處無期徒刑。

案經上訴，高等法院審理期間，被害家屬指稱，一審時原本希望蘇男判處死刑，但蘇男的胞兄出面為弟弟和解，家屬最後才在刑度上退讓，改請求讓蘇男無期徒刑。但沒想到蘇男胞兄竟是假意和解，只是為了騙取法院判處較輕的刑度，實際上根本就沒錢和解；因此家屬說出實情，希望法院審酌後，改判處合適的刑度。

而蘇男胞兄得知此事後，擔心會影響蘇男刑度，因此趕緊匯款20萬元，表明蘇男有和解誠意。全案於15日宣判，高院駁回檢辯雙方上訴，仍維持蘇男無期徒刑。蘇男還押時，記者詢問他「會不會覺得判太重」、「會不會覺得遺憾」，蘇男均不回答。