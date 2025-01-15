氣女友移情別戀！男找友打死她棄屍山區變白骨　2人無期改判15年

▲台南白骨案，2人一審處無期徒刑， 二審改判15年。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

2022年6月時，男子王澤濬不滿陳姓女友在交往期間劈腿，由友人王元平將陳女約出來談判，王澤濬與陳女發生口角後，指使王元平用撞球桿朝陳女毆打，再將陳女棄置山區，讓她自生自滅成為白骨。國民法官一審依共同殺人罪，判2人無期徒刑，褫奪公權終身，二審今（15）日宣判，2人均改判有期徒刑15年。

判決資料指出，王澤濬與陳女為情侶，王澤濬認為陳女於交往期間劈腿心生不滿，與王元平討論要將陳女約出來談判，王元平於2022年6月5日使用Messenger訊息功能，假意邀約陳女到台南遊玩。王元平於同日駕駛自用小客貨車前往台中，將被害人載往新化區住處附近山區。

抵達後王元平以視訊通話功能撥打給王澤濬，由王澤濬與被害人通話，2人發生口角後，王澤濬要求王元平幫忙教訓女友，王元平答應後要求陳女交出手機，並自後車廂拿出撞球桿先朝被害人腿部毆打致癱軟倒地，又繼續用撞球桿持續毆打陳女。隨後王澤濬指示王元平將被害人獨留於荒野，隔日王元平返回現場查看，陳女仍倒臥於原地且氣息尚存後，將此情況告知王澤濬，2人決意將被害人留在原地，導致陳女死亡。直到於2022年7月12日，鄰地之地主經過該地點發現有白骨而報警處理。

國民法官法庭認為，依據王澤濬、王元平的說法及證據，可以認定被告王元平用撞球桿毆打陳女，造成陳女負傷倒地、無法移動後，王元平在當下及隔日都有用手機以視訊的方式，讓被告王澤濬查看陳女情況，2人在知道陳女無法求救，又不提供任何可以救助的機會下，仍共同決意將陳女丟在原地，放任被害人死亡，認為2人均應判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢察官以及王澤濬、王元平2人均提起上訴，法院審酌，2人均為輕度智能障礙，對陳女確實有愧疚感，2人於審理時坦承犯行，王元平給付陳女家屬共50萬元，王澤濬給付陳女家屬共100萬元，考量2人手段、陳女死亡經過等犯罪情狀，及尊重原審國民法官之量刑價值觀，認不宜過輕，有期徒刑之上限為15年，台南高分院判處有期徒刑15年。