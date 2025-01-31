民間企業挺警察！科技廠砸捐300件雨衣　「纜線測試儀」護監視器

▲科技大廠捐贈湖內分局員警雨衣、檢測儀等設備。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

警察工作性質特殊，執勤時經常需風雨無阻地面對各式各樣的挑戰，高雄去年下半年經歷了凱米、山陀兒、康芮及天兔等4個颱風的襲擊，不少警、消在惡劣天候中執行勤務，不少裝備出現破損或不齊全的狀況，高市路竹區一家科技廠日前就捐贈警用雨衣及維護監視器用的纜線測試儀，希望讓員警執勤時安全更有保障。

▲科技大廠捐贈湖內分局員警雨衣、檢測儀等設備。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

捐贈雨衣和檢測儀的精湛光學科技位於路竹區，是螺絲檢測儀器的科技大廠，去年也曾捐贈一台特斯拉給警方當作偵防車，董事長吳俊男日前得知警察同仁的裝備有所缺失時，立刻與湖內分局聯繫，慷慨解囊捐贈分局300套警用雨衣雨鞋。

吳俊男表示，雨具的品質直接影響執勤的效率及安全，希望能提供湖內分局同仁更安全的執勤裝備，而這次捐贈的纜線測試儀，則是提升監視系統妥善率的重要工具，將有效增強犯罪預防與查緝的效率。

▲科技大廠捐贈湖內分局員警雨衣、檢測儀等設備。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內前分局長陳義宏代表全體同仁向精湛科技及吳俊男表達感謝之意，他表示，捐贈的不僅是實用的物資，更是對警察工作的支持與肯定，由於警察工作性質特殊，執勤時經常需風雨無阻地面對各式各樣的挑戰，分局員警將以此為動力，持續努力維護轄區治安與交通秩序，以實際行動回應社會各界的期待與支持，打造更安全的社區環境。