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搖飲料月薪30K「1優勢贏科技廠」　他不敢應徵：35歲怕丟臉

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲飲料店開出月薪30K、8天假，讓原PO想應徵。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人渴望，能找到錢多事少離家近的工作！一名男網友表示，在工廠上班靠加班才賺36K，而家裡樓下有一間手搖飲料店，月薪約3萬左右，重點是不用通勤，走路5分鐘就能到，讓他心動想應徵。但話鋒一轉，原PO擔心做飲料店會被人看笑話，「35歲還去搖飲料很丟臉嗎？」

一名男網友在Dcard表示，看著飲料店越開越多間，且很缺人手，開出薪水3萬初、能月休8天。由於原PO之前待過科技廠，薪水也僅2萬8000元，得靠加班才能把薪水拉上來，「一個月加40小時才也3萬6000元，還要通勤。」

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事實上，原PO家樓下就有開飲料店，也正好缺正職，尤其不用通勤的優勢，讓他超想衝去應徵，唯獨就擔心遭受親友歧視，「就我家樓下走路5分鐘...該拉下臉去飲料店嗎？」

底下網友直言，「丟臉就丟臉，能賺到錢才是本事！有的人送外賣，月入十萬；有的人撿垃圾開回收場，年收千萬，只要肯做，靠自己賺錢都是很好的」、「沒什麼丟不丟臉的，我是覺得至少要以副店或店長，或是之後獨立開一家加盟店的目標去做這個工作，去學如何批貨叫貨、控管原料，以及一些經營管理手法」、「不會丟臉，學到進料來源跟廠商後我自己也開一家，沒人會覺得中年店長丟臉」。

也有網友直言，這種歧視觀念非常狹隘，「持老一輩思想的人才會歧視吧，個人主觀認為無論什麼職業都值得尊敬」、「大家都跟你一樣想的話，大家都不用喝飲料了，沒手搖飲世界會毀滅」、「為什麼台灣都有這種職業貴賤的思維？難怪餐飲業都大缺工」。

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