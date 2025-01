美航客機相撞黑鷹研判全數罹難　官員：黑鷹直升機找到1具遺體

▲美航相撞黑鷹空難恐全數罹難。(圖/路透)

文/中央社

美國航空子公司一架載64人客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河,華盛頓特區消防首長唐諾利今天說已至少尋獲28具遺體(包括黑鷹直升機找到1具遺體),研判不會有生還者。

法新社報導,失事班機是美國航空(American Airlines)子公司PSA航空(PSA Airlines)執飛的龐巴迪(Bombardier)區域客機。

客機從堪薩斯州威契塔(Wichita)起飛,美東時間29日晚間9時左右於雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)準備進場時,與一架UH-60黑鷹直升機(UH-60 Black Hawk)在空中相撞。

英國廣播公司新聞網(BBC News)報導,華盛頓特區消防和緊急醫療服務當局首長唐諾利(John Donnelly)於這起空難的第2場記者會表示,他們目前正從救援行動轉為打撈作業。

他還指出:「我們不認為這起事故有任何生還者(客機上64人,美陸軍黑鷹直升機上有3人)」。唐諾利提到,他的團隊已尋獲失事客機27具遺體,並從黑鷹直升機找到1具遺體。

▼疑似黑鷹罹難者遺體被蓋上美國國旗,送上救護車。



First responders stand in solemn honor as they carry the flag-draped remains of an unidentified victim recovered after a midair collision between an American Airlines flight and a Black Hawk helicopter. Officials now say they expect no survivors. pic.twitter.com/dumQdqgoHc