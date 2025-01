美航64人客機撞黑鷹直升機已19死　克宮證實機上有俄滑冰好手

▲美航64人客機撞黑鷹直升機,恐無人生還。(圖/路透,下同)



文/中央社

美國航空子公司一架載64人客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河,外媒指稱已打撈到19具遺體,克里姆林宮今天證實客機上有俄羅斯公民。

法新社報導,失事班機是美國航空(American Airlines)子公司PSA航空公司(PSA Airlines)執飛的龐巴迪(Bombardier)區域客機。

Someone tell me how this is not intentional ?



A Blackhawk casually running into an American Airlines passenger plane?



Come on. #planecrash #potomac #DC #Reagan



pic.twitter.com/XqOM6X1GkT