美航64人客機撞黑鷹直升機已19死　克宮證實機上有俄滑冰好手

▲美航64人客機撞黑鷹直升機，恐無人生還。（圖／路透，下同）



文／中央社

美國航空子公司一架載64人客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，外媒指稱已打撈到19具遺體，克里姆林宮今天證實客機上有俄羅斯公民。

法新社報導，失事班機是美國航空（American Airlines）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機。

Someone tell me how this is not intentional ?



A Blackhawk casually running into an American Airlines passenger plane?



Come on. #planecrash #potomac #DC #Reagan



pic.twitter.com/XqOM6X1GkT — Mike (@PantherMike182) January 30, 2025

客機從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，美東時間29日晚間9時左右於雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）準備進場時，與一架UH-60黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）在空中相撞。

路透社報導，克里姆林宮向遭遇空難俄國公民的家屬表達慰問之意，還說俄羅斯花式滑冰國家隊教練希什科娃（Evgenia Shishkova）和諾莫夫（Vadim Naumov）搭上失事客機的不幸消息顯然已獲證實。

▲克里姆林宮說曾拿過世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的希什科娃和諾莫夫搭上失事客機。（圖／路透）



克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「機上還有其他的同胞，這是今天華盛頓傳來的壞消息。我們深感遺憾，並向遇難者的親友表達慰問。」

Breaking: Fatal Midair Collision: American Airlines CRJ700 and Army Black Hawk Crash into Potomac River A devastating... 由 A Fly Guy's Cabin Crew Lounge 發佈於 2025年1月30日 星期四

曾拿過世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的希什科娃和諾莫夫搭上的失事客機，與一架黑鷹直升機在空中相撞後，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）。

當被問及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是否打算向美國總統川普（Donald Trump）通話表達慰問之意，培斯科夫表示，目前沒有高層接觸的計畫。