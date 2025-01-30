諷傅崐萁、黃國昌弄巧成拙　賴中強點「這規定」能讓罷免適用舊法

▲經民連智庫召集人賴中強。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院去年12月20日三讀修正通過選罷法、財劃法、憲訴法三大法案，但當時只有憲法訴訟法咨請總統公布，國民黨團直到1月25日才函請立法院送出「連署加嚴」的選罷法版本，行政院則提出覆議。對此，經民連智庫召集人賴中強今（30日）指出《公職人員選罷法》131條規定，他直言，此規定讓罷免程序中不變更遊戲規則原則，傅崐萁、黃國昌會後悔弄巧成拙，不知道這樣一拖，竟造成罷免法律適用的情勢大變化，現在只要與時間賽就能適用舊法！

賴中強表示，罷免程序中不變更遊戲規則原則，請相信自己的眼睛，真的有這條規定，《公職人員選舉罷免法》第131條「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定」。

賴中強直言，傅崐萁、黃國昌會後悔自己弄巧成拙，12月20日立法院院會，選罷法排第一案，當天青鳥集會開場記者會，經民連賴律師呼籲民進黨黨團，如法案三讀，要立刻提出釋憲、暫時處分「並藉由暫時處分聲請之裁決過程，請求憲法法庭就憲政秩序下，大法官是否有『審理規則制訂權』、評議及可決門檻之『現有總額』可否解釋為『法定總額』此一中間爭點，一併為裁決」。

賴中強指出，傅崐萁、黃國昌為求反制，自以為聰明地想出先咨請總統公布憲法訴訟法，待憲法訴訟法生效、憲法法庭接近癱瘓後，再咨請總統公布選罷法的怪招。但他們應該是沒有看到《公職人員選舉罷免法》第131條的規定，不知道這條的威力有多大，不知道這樣一拖，竟造成罷免法律適用的情勢大變化。

賴中強分析，《公職人員選舉罷免法》第131條是2007年修訂的，對照其立法理由，就是「(選舉或罷免)比賽過程中，不可變更遊戲規則原則」，立法理由載明「選舉包括：發布選舉公告、候選人登記、編造選舉人名冊、公告選舉人名冊、選舉活動、投票及開票及公告選舉結果等規定。罷免亦包括提議、連署、投開票等規定。常發生適用新法或舊法之爭議，尤其是如於辦理選舉、罷免期間適逢修法，而新舊法規定不同時，更是一大困擾，為避免發生同一種選舉、罷免部分適用舊法，另一部分適用新法情事，爰增列本條之規定」。

賴中強說，所以，131條要規範的是當開始比賽的哨子一吹響，在選舉的場合，從發布選舉公告開始，在罷免的場合，從提出罷免提議開始，到開票及公告結果，必須適用同一法律，不可部分適用舊法、部分適用新法，不可中途修改比賽規則。

最後，賴中強總結，現在要與時間賽跑，只要罷免提議書，在行政院就《選罷法》提出覆議(預計二月二日)、立法院重新集會(七日內)、開議後重新做成決議(十五日內)、總統公布法律(十日內)且生效(自公布日起算第三天開始生效)之前提出，罷免案就應適用舊法的(1)提議書不用附身分證影本、(2)連署書不用附身分證影本、(3)(無論立法院是否再修法)罷免投票通過不適用當選票數+1門檻。各位捍衛民主的戰士，衝吧！

▼《公職人員選罷法》131條規定。（圖／翻攝自Facebook／賴中強）