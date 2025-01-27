80歲聘外籍看護免巴氏量表　徐巧芯：我共同提案、地方都很肯定

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院第二會期三讀通過就業服務法部分修正條文，80歲以上長者聘僱外籍看護免經醫療評估。國民黨立委徐巧芯今（27日）表示，「修法後能讓為數眾多上有父母照顧、下有子女要養的『三明治族』鬆口氣，減輕照料負擔，讓更多青壯年勞動力能重返職場，活絡經濟」。

徐巧新今日透過臉書表示，「今天是小年夜，提前祝福大家新年快樂！最近天氣冷，長輩們一定要記得保暖，有了健康的身體，發紅包給晚輩一定更開心」，徐巧芯提到，在這個會期，我們也針對長輩申請「巴氏量表」的規定進行修法，希望能夠幫助到更多有需要的人！在地方上，大家都給予肯定，可見得過去過於嚴格的政策造成多少家庭照護的困擾，「沒關係，我們都改正了！」

徐巧芯提到，自己共同提案的《就業服務法》第46條修正案，也是去年大選提出的政見之一，就是80歲以上免巴氏量表，已在2024最後一天，三讀通過，首先「老病照護有品質」，台灣已進入超高齡社會，對外籍看護的需求量極大，《就業服務法》原先規定雇主聘請外籍看護時，必須提供醫院開立的巴氏量表證明，冗長繁瑣的評估流程增加對重症長者的折磨與家屬困擾。

徐巧芯續指，再來《就業服務法》第46條修正通過後，讓80歲以上長者申請看護時免用巴氏量表，簡化申請流程與時間，減少不必要的成本消耗與家屬身心煎熬，讓被照顧者在最快時間得到妥善照顧，獲得更好醫療品質與尊重。徐巧芯指出，「修法後能讓為數眾多上有父母照顧、下有子女要養的『三明治族』鬆口氣，減輕照料負擔，讓更多青壯年勞動力能重返職場，活絡經濟」。

同時還有「癌病治療有依靠」，徐巧芯坦言，癌症已連續多年位居台灣十大死因之首，癌症患者的手術化療與後續照料成為一大醫療問題，此次《就業服務法》部分條文修正案，也針對70到79歲，罹患癌症二期的癌友，放寬申請看護規定，同樣免除巴氏量表，協助更多癌友家庭解決照護問題、減輕家屬負擔。

最後是「外籍看護鬆限制」，徐巧芯說，外界質疑會造成嚴重看護人力缺口，在僧多粥少的狀況下，外籍看護會「棄重擇輕」，選擇看顧較健康的長者，排擠更需要照料，但照服工作吃重的重症長者，也有家屬擔心修法後會造成看護薪資失衡。

最後，徐巧芯也呼籲，這並非不能以政策補強，例如，外籍看護申請標準放寬後，勞動部與其嚴控，「不如參考鄰近國家與專家建議，回歸市場機制運作，視國內人力需求彈性調整看護來台人數，而非只重管制，以及針對重症長輩，給予補貼薪資等等，期待衛福部後續能正視現實，儘速提出相關配套。」

