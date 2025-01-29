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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為什麼變了？黃國昌初一曝答案　昔不介入黨務因「曾有不好經驗」

記者袁茵／台北報導

今（29）日為大年初一，民眾黨預計在晚上6時播放過年特輯，準備考題考驗代理黨主席黃國昌、秘書長周榆修，沒想到平常辯才無礙的黃國昌，遇到要說出「總統賴清德做得好的地方」懲罰時，竟然一個字都說不出口；另外，面對熱搜詞「不介入黨務」，黃國昌透露，以前曾有不好的經驗，人的事情最難處理，「一個好的秘書長非常重要」。

民眾黨預計在29日晚間6時於官方YouTube「民眾之聲」播出特別節目，由黃國昌與周榆修2人向大家拜年；而民眾黨也準備了考題，要2人回答出過年常見的「唰嘴小零食」熱量多少，包含魷魚絲、瓜子、開心果、牛軋糖、年糕、發糕、米粩，最後結果公布，兩位通通都猜錯，只好進行小懲罰。

▲▼民眾黨29日初一播出特別節目，由代理黨主席黃國昌與秘書長周榆修合體拜年。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨29日初一播出特別節目，由代理黨主席黃國昌與秘書長周榆修合體拜年。（圖／民眾黨提供）

小懲罰就是要說出，這一年賴清德做最好的地方？周榆修先說「歲月靜好，講不出來！」而黃國昌則仰天思考、絞盡腦汁，辯稱「這不能跳過去，我一定要想出來」，但想了許久仍想不出答案，直言「算了跳過，我放棄了！」

而黃國昌為了這次節目，也精心準備「國昌岳母牌春捲」，黃國昌說，這是岳母自己包的，包完後油炸，雖然冷了但保證絕對好吃，周榆修試吃後大讚「超好吃」，甚至笑問「我初二可以跟你回娘家嗎？」，黃國昌則笑說「你今天晚上準備回家跪算盤！」

▲▼民眾黨29日初一播出特別節目，由代理黨主席黃國昌與秘書長周榆修合體拜年。（圖／民眾黨提供）

面對網友對2人都在「google蛇麼」？黃國昌手持民眾搜尋周榆修的詞彙，包含「周榆修是誰」、「為什麼不結婚」，甚至出現「周榆修家暴」等提問，讓周榆修也很不解，為何給人家沒結婚的形象？在場外的民眾黨發言人吳怡萱笑說，因為24小時都在服務黨務，所以看起來沒有回家的感覺。

至於為何出現「周榆修家暴」，周榆修說，此題連太太也問過他，這是因為之前當過社會局長，而當時家暴防治中心是社會局的業務。黃國昌看完這些搜尋詞後說，以台灣目前政治環境的險惡，這些搜尋看起來就很可怕，完全可以組成一個政治新聞。

▲▼民眾黨29日初一播出特別節目，由代理黨主席黃國昌與秘書長周榆修合體拜年。（圖／民眾黨提供）

接著換黃國昌搜尋詞，前3題熱搜分別為「黃國昌為何變了」、「為何退出時代力量」、「為何加入台灣民眾黨」？黃國昌說，第一題他覺得前主席柯文哲回答最好，也就是「變的是民進黨，不是黃國昌。」自己不走小綠路線，而加入民眾黨的原因簡單明瞭，「就是因為柯文哲啊！」

針對為什麼被叫「老師與戰神」？黃國昌說明，過去白天當律師，晚上在補習班教學生考律師，就有了老師的稱號；但黃也說，其實不太喜歡被叫戰神，這是別人取的封號，「予豈好辯哉，予不得已也！」

對於搜尋詞中「不介入黨務」，黃國昌提到，以前有不好的經驗，黨務需要很有耐心，因為人的事情是最難處理，政策與法律都簡單，但人困難，不是利用過年要講恭維周榆修的話，要處理黨內事務，一個好的秘書長非常重要。

節目尾聲時，關於新的一年要對民眾黨說什麼？黃國昌回應，團結一心同舟共濟，一起往有光的方向前進。周榆修認為，「希望新的一年，我們是一個團隊，這團隊能在整隊過程中越來越強大，永遠跟台灣人民站在一起，台灣是台灣人的台灣不是民進黨的台灣，加油」。

▲▼民眾黨29日初一播出特別節目，由代理黨主席黃國昌與秘書長周榆修合體拜年。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨29日初一播出特別節目，由代理黨主席黃國昌與秘書長周榆修合體拜年。（圖／民眾黨提供）

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