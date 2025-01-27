藍要三層次反惡罷　柯建銘：全天下有強盜在罷免警察嗎？

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對罷免潮，國民黨擬以「黨中央」、「縣市」及「立委」三個層次反制。民進黨團總召柯建銘說，這是顛倒的邏輯，「全天下有強盜在罷免警察的嗎？」，反罷免一定死，綠營是要做民意的後盾，讓公民團體走在前面，只是做「代收代付」的工作。

柯建銘說，1月21日黨團會議通過，罷免的事情要讓公民團體先走，尊重民意只當後盾，綠營是做「代收代付」的工作而已，不是在第一線上去喊說要來罷免，國民黨非常愚蠢，想要抵擋民意，螳臂擋車。 柯建民指出，選舉罷免是憲法權利，所有人民都有，民意起來的時候，將刮起最強颶風，無堅不摧，請國民黨小心，可能被掃進掃進歷史焚化爐，化作一股青煙。

柯建民表示，2月3日開工當天，罷免國民黨立委的連署案將送交中選會，罷免大吉。然而，國民黨卻在同一天才要處理行政院提出的「選罷法覆議案」。由於後續總統公布還需10天，因此罷免案勢必適用免附身分證影本的舊版選罷法，而未來的新法才會生效，這種時機安排顯得十分弔詭。

柯建銘說，藍白聯手在去年倉促處理選罷法、憲訴法及國會職權行使法，又亂刪總預算，這些行為只會引發更多民眾的反感，從國會改革法案被判違憲，到憲訴法暫時處分、選罷法覆議等問題，一再證明藍白聯手「被三振」，從另一個角度來看，還是要感謝國民黨團結人民，讓大家挺身保衛台灣。