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初一開冰箱！呂秋遠傻了「連冷藏都變這樣」　網：以為我家的

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

▲呂秋遠分享家中冰箱照。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

記者鄺郁庭／綜合報導

對很多人來說，家裡的冰箱是神祕黑洞。律師呂秋遠就表示，「初一，我比較了二年前的媽媽冷凍庫，結論就是：我還是不知道她冰箱裡有什麼史前生物。」令他更傻眼的是「連冷藏都變成這樣，是怎麼回事？」文中兩張照片則大爆共鳴，「這…明明就是我家的冰箱啊」、「我已經放棄檢查我媽的冰箱了。」

呂秋遠在臉書表示，初一的時候，他翻出兩年前的家中冰箱照片作對比，「我比較了二年前的媽媽冷凍庫，結論就是：我還是不知道她冰箱裡有什麼史前生物。到底她什麼時候才會把冰箱清光？不然我真的會懷疑，我還在吃兩年前的食物好嗎？」不過，不只冷凍庫塞滿滿，呂秋遠打開冰箱下層也傻眼了，「等等，她連冷藏都變成這樣，是怎麼回事？」

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他還改編陳奕迅《你的背包》歌詞，「媽媽冰箱載滿過期品和腐爛，還有殘冰留下的圖案。媽媽冰箱，用到現在還沒爛，卻成為我壓力另一半。」「這個冰箱，讓我走的好緩慢，裡面東西陪婚姻腐爛。舊的冰箱，對我沉重的審判，冰了東西為什麼不管？」

貼文引發眾人熱議，不少人秒懂呂秋遠的無奈，「我吃過魔法冰箱過期兩年的和牛，還吃得津津有味，供參」、「上層右邊是不是有兩尾紅馬頭魚？還是改玩猜中帶回家～幫呂律師消滅」、「我家長輩也有得拼，之前發現過期10多年的止痛藥」、「呂媽媽讓冰箱充分發揮它的功能。」

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