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【廣編】2025夏普開春特惠！小宅族、新手爸媽或毛小孩的家庭購買家電一次看

▲▼夏普,特惠,家電。（圖／夏普提供）

圖、文／夏普提供

2025年開春特惠來臨！辛苦了一整年，年終獎金已入袋, 現在是時候好好犒賞自己、寵愛家人，並感謝陪伴您打拼的夥伴們了！家電是每個家庭中不可或缺的重要物品，不僅可以提升生活品質，還能為家人間的情感增添溫暖。夏普深知民眾在新一年開始時對於換新家電的需求，以及企業春酒採購的重要性，因此特別推出開春特惠活動，讓消費者以優惠的價格購買到品質優良的家電！

這些夏普家電產品能夠滿足不同家庭需求，為您的家庭生活帶來更多便利和舒適。無論您是小宅族、母嬰族群或是有毛小孩的家庭，夏普都有合適的家電產品，讓您的生活更加美好和健康。

夏普五大特色家電一次推薦給您

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Purefit空氣純淨美學系列 | 迷你方，登錄送超商虛擬商品卡NT$1,000元。
PCI自動除菌離子左右開任意門變頻冰箱。

新年到！壞事龍總去，好運蛇進來，2025年台灣夏普推出「好康蛇禮來 指定商品3重送最高6,000」活動，凡於活動期間2025/01/01~2025/02/15 購買指定家電登錄送好禮！歡迎至全台各大通路選購。

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