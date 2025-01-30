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國安威脅大增！海巡署預算遭削減42.7億　5海巡艦無法交船

▲海巡署29日高分貝回應立院新修財劃法排擠預算，將導致海巡增強海防力量的船艦及武器無法如期點收 。（圖／記者張君豪翻攝）
▲海巡署指出新修財劃法排擠預算，將導致海巡增強海防力量的船艦及武器無法如期點收 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

立法院在野黨立委通過新財劃法草案，造成中央機關不少部門預算遭排擠，去年12月20日立院三讀通過該草案，對海巡包含造艦、維修、保養及治安維護方面造成重大影響，海巡署評估預算遭削減達28%，總刪減預算金額達42.7億元，嚴重衝擊海巡署新造船艦及後勤保養等年度期程計畫，甚至連海巡署緝私肅毒打擊犯罪工作及救生救難業務都受影響。

其中影響最大的，就是肩負台灣海域安全的海巡艦艇部分，海巡署海權維護的預算遭刪減達22.8億元新台幣，今年度將有五艘海巡艦無法交船，也影響到海巡署編制內的38艘船艦沒有經費可以進行歲修保養和大修，面對中國海警日益擴張巡弋海域，將對台灣及離島金馬澎海域造成嚴重威脅。

▲海巡署29日高分貝回應立院新修財劃法排擠預算，將導致海巡增強海防力量的船艦及武器無法如期點收 。（圖／記者張君豪翻攝）

另外連海巡署專責打擊跨境走私、運毒的偵防分署預算也短少4.8億元，原本排定今年要添購的369件海巡署特勤隊員的應勤武器裝備也因此無法籌補，固然海巡署外勤人員可以使用現有裝備因應勤務，但面對日益複雜、先進的犯罪樣貌，海巡署偵防預算遭到刪減，確實對海巡基層維護治安工作士氣造成打擊。

另外甚至是海上的救生救難裝備採購費用也遭刪減6500萬元，海巡署評估目前可能影響到第一線同仁採購救生救難裝備1811件，也會對海巡第一線救災同仁的勤務造成影響，甚至會危害到海巡救災同仁的性命安全。

海巡署指出，今年的年度預算因財劃法修正而刪減，勢必影響多項建岸、專案計畫執行，甚至會影響主要核心任務的執行達成度，海巡署目前只能根據行政會、海委會確認刪減的具提預算金額、被動挑整工作重點及施政項目，以減少經費短缺造成的工作施行衝擊。

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