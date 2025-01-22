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在台發展共諜組織　退役中將高安國遭起訴！檢求處10年重刑

▲台灣軍政負總召高安國呼籲國軍官兵、台灣人民用選票將民進黨趕出台灣。

▲高安國（持麥克風者）2018年間號召成立「中華民國台灣軍政府」，如今卻遭檢方提起公訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

退役陸軍中將高安國，號召成立「中華民國台灣軍政府」，反對台獨。而台灣高等檢察署查出，高安國與劉姓同居人、侯姓發言人等6人，於2018年起假借各種交流名義，頻繁往來兩岸，實際上卻是遭吸收後致力發展共諜組織。高檢署去年11月間發動偵查行動，將高安國等6人羈押獲准後，再於日前依照違反《國家安全法》提起公訴，高等法院也裁定將6人繼續羈押。

高安國退役前為陸軍第六軍團副指揮官，官拜中將。他退役後於2018年228紀念日當天，在中正紀念堂號召成立「中華民國台灣軍政府」，目的是消滅由林志昇成立的「台灣民政府」，並維護中華民國憲法、反對違法亂政、捍衛民主法治、恢復社會秩序、支持九二共識、 重新實現兩岸和平對話 。而林志昇在當年5月間也爆發吸金案件遭偵辦起訴，案件審理期間，林志昇2019年間因在家跌倒、顱內出血送醫不治，未經判決有罪。高安國號召成立的「中華民國台灣軍政府」參加者多為退役軍人，一開始約有100多人，近年來有不少反對台獨的人士，也陸續加入該組織。

而根據檢方公布的資料指出，檢方於2022年間接獲國防部政治作戰局檢舉，因此深入追查，發現高安國與劉姓同居人、組織侯姓發言人等6人，自2018年起到案發為止，積極頻繁的往來兩岸之間。經過深入追查，發現高男等人已遭大陸情報單位吸收，並且運用昔日軍中人脈，物色我國現役、退役軍人，並吸收加入共諜組織，伺機竊取情報。

檢方於2023年11月間發動2波偵查行動，搜索26個相關處所，並查證訊問被告、證人共47人，訊後將高男、劉女、侯男，以及陳姓、張姓、邱姓等被告，向法院聲請羈押禁見獲准。全案於1月20日偵查終結，高檢署依照違反《國家安全法》提起公訴。

檢方起訴指出，高男身為我國陸軍高階將領，長期受到國家栽培、委以重任，終以中將副指揮官之階退役，對國家應負有更高的忠誠義務，卻為貪圖私利，未能嚴守分寸，在台發展共諜組織，已使國家安全置於難以預料之危險狀態，建請法院從重量刑，量處高男10年以上之刑、劉女8年以上之刑。另外也對侯男求刑6年、張男求刑8年、陳男求刑4年6月、邱男求刑3年5月。

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