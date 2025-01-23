下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞

▲最高法院將下令槍殺海盜的大陸籍船長汪峰裕，判刑26年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國籍遠洋漁船聘請的大陸籍船長汪峰裕，被控於2012年下令槍殺4名索馬利亞海盜，事件曝光後震驚國際。汪男一二審均被依殺人罪判刑26年，但更一、更二審兩度輕判13年，更三審則又改重判26年。全案再上訴，最高法院採信更三審見解，駁回上訴，汪男遭判刑26年定讞。

汪男在2011年6月至2014年6月間，受聘為「屏新101號」遠洋漁船大副兼代理船長。由於當時東非海域間的索馬利亞海盜盛行，許多商業船隻上均聘請有武裝保全，以求自保。案件發生於2012年9月間，當時漁船在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海約321浬處的印度洋公海上，與高雄市籍「春億217號」遠洋漁船及其他2艘國籍不詳之漁船，在海上作業。結果遇到有4名海盜的索馬利亞海盜船，但海盜船反而遭撞翻，4名海盜被救上「屏新101號」，結果汪男下令武裝保全行刑式槍殺4名海盜。

行刑過程被船員以手機拍下，輾轉上傳YouTube，引起國際矚目。由於影片中拍攝到「春億217號」的畫面，因此高雄地檢署接獲通報後展開調查，並在2020年8月間，逮捕搭乘「印度之星」號漁船至高雄港下船的汪男。全案因此曝光，檢方依照殺人罪嫌對汪男提起公訴。

一二審法院均認定汪男下令殺人，重判有期徒刑26年。但高等法院高雄分院更一審審理後，認為根據影片內容，因聲音嘈雜，無法認定是汪男下令殺人，而在3人死亡後，僅有在保全要射殺第四名海盜時，依稀聽出有汪男的聲音喊「開槍」，故此認定汪男僅下令射殺1人，輕判有期徒刑13年。但更一審判決遭撤銷發回，更二審，仍認定汪男僅下令槍殺1人，再度輕判13年。

全案再經撤銷發回，更三審改認定汪男確實下令殺人，因此再以4個殺人罪、1個持有槍砲罪，將汪男改判有期徒刑26年、併科罰金10萬元。全案再上訴，最高法院採信更三審見解，駁回檢辯雙方上訴，全案就此定讞。