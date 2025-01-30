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看菇菌+品清酒+吃黑翅鳶麵　霧峰農會邀你來走春

▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，看菇菌、品清酒、吃黑翅鳶麵。（圖／霧峰農會酒莊提供，下同）

▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，圖為酒莊外觀。（圖／霧峰農會，下同）

記者鄧木卿／台中報導

春節9天假期，想擺脫知名風景區或各大廟宇擁擠人潮嗎？霧峰農會規劃休閒一日遊，先參觀全台唯一的菇類博物館，館內典藏了台灣全部菇菌資料，中餐享用在地小農自種小麥，再磨成麵粉的黑翅鳶麵，接著再到酒莊品嘗利用在地稻米釀製的清酒，霧峰清酒可是聞名國際，獲獎連連，從2010年到2023年，就榮獲布魯塞爾、法國、德國和舊金山共21個獎項，第二座酒莊也在日前舉行動土典禮，展現台灣酒品的頂尖實力。

1953年，台灣首顆洋菇在台灣省農業試驗所成功栽培出來後，霧峰菇菌便在全台菇業經濟中獨占鰲頭，加上政府單位及辛勤的農民相助，使得霧峰成為名副其實的「菇類王國」。

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▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，看菇菌、品清酒、吃黑翅鳶麵。（圖／霧峰農會酒莊提供，下同）

霧峰農會為了傳承這段歷史，1998年便打造這座位在農會大樓6樓、佔地400坪的台灣菇類文化館，至今仍是台灣唯一、世界唯二的菇類博物館（另一處在荷蘭）。

館內展示包括真菌／菇類／高等真菌解說、文獻紀錄中的菇類、台灣菇類大事記、霧峰菇類產業、吃菇／菇類研究／菇類藝術花園及螢光菇館。其中亮點包含新完工的的仙女環模型、館內的多媒體互動、菇類未來性物品展示等，配合導覽動線，更能讓來賓實際體會菇的奧妙。

▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，看菇菌、品清酒、吃黑翅鳶麵。（圖／霧峰農會酒莊提供，下同）

▲霧峰農會酒莊內部。

位在台三線省道旁邊的民生故事館，日據時代是一間診所，院長林鵬飛行醫助人，有時半夜接到病患求診，就算住在山區，他一樣拎著醫藥包就出門，即使他自己也有病在身，霧峰窮苦人家太多了，絕大多數醫藥費付不出來，就寫張字條為證，到了年底，小老百姓還是付不出醫藥費，林醫生就一把火燒了借據。

▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，看菇菌、品清酒、吃黑翅鳶麵。（圖／霧峰農會酒莊提供，下同）

林醫生後來被日軍徵召前往東南亞，途中遇上海難葬生海底，農會有感於林醫生善行，將廢棄的民生診所改建為民生故事館，並作為餐廳，食材來自當地小農自種、有機的小麥，利用黑翅鳶捕捉田鼠，沒了天敵，小麥沒有短收。

▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，看菇菌、品清酒、吃黑翅鳶麵。（圖／霧峰農會酒莊提供，下同）

▲霧峰利用黑翅鳶捕捉田鼠。

霧峰農會酒莊是由「萬豐舊穀倉」改造活化而成的，內部設有香米米藏、清酒酒藏（釀酒區）及阿罩霧柑仔店，將台灣香米文化與清酒韻味清楚呈現。更將舊穀倉之珍貴地方農村文化資產─舊碾米機保留展示，集農村文化、品酒教育知性之旅。

酒莊也是台灣第一座美學酒藏，傳承日本杜氏「心魂傾注」的造酒精神，嚴選霧峰特別栽種的益全香米，汲取台灣最清淨甘甜的埔里山泉名水，釀造出台灣清酒傳奇。

▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，看菇菌、品清酒、吃黑翅鳶麵。（圖／霧峰農會酒莊提供，下同）

▲民生故事館。

霧峰農會清酒在國外獲獎連連，2011年至2018年，酒品累積獲得布魯塞爾世界酒類評鑑9項大獎；2011年至2022年，榮獲法國巴黎國際酒類評鑑4項大獎；2010年至2018年，榮獲德國國際烈酒評鑑6項大獎；2022年至2023年，榮獲舊金山烈酒大賽2項大獎。

農會經營酒莊有成，第二座桐林酒廠日前舉行動土典禮，桐林酒廠將導入科技化生產設備，提升產量和品質，並結合霧峰在地的龍眼、荔枝、蜂蜜等農產品，研發特色酒款，創造更高的農業價值，未來，不僅是帶動地方創生、青年返鄉的重要引擎，更為霧峰的農業發展寫下新的篇章，霧峰的農業發展注入新活力。

▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，看菇菌、品清酒、吃黑翅鳶麵。（圖／霧峰農會酒莊提供，下同）

▲▼霧峰菇類博物館內部。

▲▼霧峰農會邀大家春節期間來走春，看菇菌、品清酒、吃黑翅鳶麵。（圖／霧峰農會酒莊提供，下同）

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