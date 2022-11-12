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致力推廣有機友善耕作　霧峰農會喜辦「穀東會」

▲致力推廣有機友善耕作，霧峰農會辦「穀東會」慶豐收 。（圖／霧峰農會提供）

▲致力推廣有機友善耕作，霧峰農會辦「穀東會」慶豐收 。（圖／霧峰農會提供）

記者游瓊華／台中報導

霧峰農會致力推廣友善耕作，並募集企業認養良田，今年適逢百年，今（12）日舉辦超趣味的「另類穀東會」，邀請愛心企業代表及農民一起在農田穀浪中用餐、聽音樂，以「田園音樂饗宴」方式，分享割稻豐收的喜樂。農會透露，從一開始的五甲地到現在的百甲良田，相當感謝各方企業的支持，也希望更多人加入公益，支持友善耕作，並持續擴大友善耕作面積，有更大力量可以回饋社會。

霧峰農會指出，8年來共有83家企業股東認購良田，透過類契作模式協助農會鼓勵農民轉型友善耕作，包含北部微風慈善基金會、自行車業天心工業、在地綠能企業三久太陽能、老井極上燒肉、極保精密工業等，在耕作面積即將突破百甲的今天齊聚一堂，其中，今年參與的企業極保精密工業更大手筆認養12單位1200包米，並捐贈1000包米給慈善機構，也是第一個響應霧峰農會ESG的企業。

霧峰農會總幹事黃景建表示，霧峰農會自民國91年開始契作，104年從五甲地開始推廣友善耕作，減少用肥、提升品質，也提供保障收益的誘因給願意投入友善耕作的農民，讓農民沒有風險，安心耕作，剛開始有農民擔心產量不好，偷偷施放化肥，但隨著越來越多農民開始能接受自然農法的理念，霧峰農會更承擔起開路先鋒及領頭羊的角色，用一路走來的成果證明這條路不但可行，而且有許多人支持，帶領大家繼續走向下一個永續百年。

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