日本匠人精神化身最吸睛春節禮盒！想收藏囤貨「月桂冠清酒、梅酒」超高CP值入手

▲成立至今387年的日本酒品牌「月桂冠」，今年再次以4款特色禮盒與酒款席捲整個送禮市場！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

還記得去年一推出就在網路上掀起搶購潮的「月桂冠不倒翁禮盒」嗎？隨盒附贈的Ｑ萌不倒翁清酒壺，即使是沒有飲用清酒習慣的人都直呼「好想要啊」「根本捨不得送人！」去年沒能私藏、直到現在還在扼腕的人別擔心，成立至今387年的日本酒品牌「月桂冠」，這次又有4款特色禮盒與酒款，送禮、私藏都讓人心花怒放！

▲祝福事業好運延綿長久，同時也祝福收禮人光輝榮耀恆久不衰的「387周年紀念禮盒」，讓送禮人自己都想自留一組。

「月桂冠387周年紀念禮盒」酒匠不倒翁亮麗登場！

日本的職人精神一向為世界佩服且稱羨，即使工匠們不刻意宣揚，卻也都默默體現在傳統工藝、飲食生活以及文化傳承上。如同日本最具代表性的「日本清酒」，不僅在國際上佔有一席之地，長年也以獨特的香氣與風味，深受台灣酒饕的喜愛。擁有近387年悠久釀酒歷史的「月桂冠」，選用日本名選百泉之一的京都伏見水與特選優質酒米，令人不自覺閉眼細聞的芬芳香氣，一入喉就感受得到溫潤順口，讓月桂冠在台灣擄獲無數忠實酒友的心。

「達摩不倒翁」是日本經典的祈福文化之一，不但能招好運、更能許願，不同顏色也代表著不同寓意。為了幫廣大酒友們新春開運好運連連的月桂冠，今年推出的春節清酒禮盒─「387周年紀念禮盒」，延續廣受好評的不倒翁陶瓷壺杯，特別以充滿活力的粉橘色與富有高級質感的紺藍色，做為這次達摩不倒翁清酒壺的全新意象！粉橘色代表著事業好運延綿長久、財帛豐潤，更讓人看了心情澄亮起來，仙氣滿滿的紺藍色更為每個藏家與收禮人帶來祝福，讓人保有光輝榮耀、恆久不衰的美好寓意，總之就是要為所有人帶來好運爆棚的2024年！

除了充滿祝福的寓意，令人眼睛為之一亮的是酒匠造型不倒翁！不倒翁身穿日式半纏和月桂冠圍裙，象徵代代相傳一生懸命的酒匠之魂，不只有著職人氣息又兼具現代時尚，讓熱愛日本酒又愛蒐集清酒壺的達人，都想兩種設計一次收藏。

準備手刀入手的酒饕請筆記！此次限定的「387周年紀念禮盒」內容物共包含百年京都酒造經典正宗清酒，以及387周年紀念款酒匠不倒翁壺杯一組（不倒翁清酒壺、清酒杯各一個）。規格則分為兩種，一是月桂冠清酒720ml兩支，加上不倒翁壺杯一組；二是月桂冠清酒1.8公升一支，加上不倒翁壺杯一組。哪一種都擁有超高CP值及寓意，必收價值拉滿，無論送禮或私心收藏，都是滿滿的祝福與許願。

▲限量「月桂冠上撰干支1.8L」以別緻的龍年設計和紙包裹，展現奢華大氣的風範。

加碼春節龍年限定——「月桂冠上撰干支1.8L」讓祝福寓意更深刻傳達！

每年月桂冠都會結合生肖與日本風格和紙推出主題設計，今年限量推出金裝甲辰龍年生肖紀念版—以別緻的龍年設計和紙包裹著月桂冠上撰干支1.8L，既充滿奢華喜氣又帶有濃濃日式風情。最重要的酒體使用京都代表名水—伏見水釀製，採用傳承百年工藝的四段式釀酒工藝，口感圓潤芳純，尾韻清爽俐落，絕對是資深酒饕以及重度日本狂熱者必收！

▲與日本知名動物原型師朝隈俊男強強聯手推出的「和樂龍龍火鍋派對公仔組」，獲得不少收藏家的青睞。

酸甜濃郁的「月桂冠梅酒禮盒」讓你人見人愛！

在日本酒中，除了名聲赫赫的清酒外，甜蜜蜜的梅酒也是最家喻戶曉且接受度最高的！

以100%完全熟成日本紀州南高梅製作、沒添加一滴水的「月桂冠完熟梅酒原酒」，加上冰塊就能享受飽滿厚實的梅酒香氣，以及酸甜且悠長的迷人尾韻，搭配氣泡水、茶類或是其他基酒，都是Party聚會的首選百搭！

今年月桂冠也不負眾望，再度與動物原型師─朝隈俊男強強聯手，獨家打造最新「和樂龍龍火鍋派對公仔組」，一身火紅的龍公仔，邊吃火鍋邊大口飲酒的可愛模樣，讓人難以抗拒，甚至還能化身超療癒的杯緣子，陪伴你每一次品飲小酌的時光！

只要入手「月桂冠完熟梅酒原酒720ml龍年聯名公仔禮盒」，就能將梅酒原酒以及朝隈俊男最潮新作一次收藏，除夕過年圍爐無論吃的是麻辣鍋、海鮮鍋或酸菜白肉鍋，配上酸甜滑順的月桂冠梅酒，讓香氣、味覺到口感都能感受全面提升享受高雅質感！

▲熱愛梅酒的酒饕和小姐姐們，別錯過入手「月桂冠梅酒450ml兩入禮盒」把梅酒囤好囤滿的機會！

超值組合再加1——加碼給喝不夠的你！

收藏公仔禮盒後，還想多來幾支原酒囤著嗎？同步登場「月桂冠梅酒450ml兩入禮盒」，除了包含450ml完熟梅酒原酒兩支，還附贈精美品酩玻璃杯一個，對於梅酒控來說，這個搭配絕對超值不容錯過，趁著新春時節記得手刀和聯名公仔禮盒一起放入購物車。

▲月桂冠一系列的春節限量禮盒一字排開，讓人每一組都想收！

新春限定禮盒「酒專、大賣場」都買得到！

別說沒有提醒，限時限量的月桂冠新春禮盒即日起在以下通路開賣，看準自己想入手收藏或送禮的品項，搶先把開春最要緊的送禮待辦事項完成打勾，與月桂冠一起迎接芬芳馥郁、事事順心的新年。

● 月桂冠清酒1.8L「387周年」紀念禮盒(隨盒附贈酒匠雙色不倒翁壺杯)：1/10陸續上架；家樂福、大潤發、愛買、各大菸酒專賣店限量販售

● 月桂冠清酒720ml兩入「387周年」紀念禮盒(隨盒附贈酒匠雙色不倒翁壺杯)：1/19陸續上架；全聯、各大菸酒專賣店限量販售

● 月桂冠完熟梅酒原酒720ml龍年聯名公仔禮盒：1/8全家門市預定最後釋出、家樂福、大潤發、各大菸酒專賣店1/10起少量販售

● 月桂冠完熟梅酒原酒450ml兩入禮盒：全聯1/19限量販售

● 月桂冠上撰干支1.8L(龍年限定)：1/10陸續上架；家樂福、大潤發、愛買、喜互惠、各大菸酒專賣店限量販售