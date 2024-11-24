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推動農業數位化IP瀏覽破百萬　霧峰農會打造農場住家一條龍服務

▲▼霧峰農會打造農場住家一條龍服務，提供給消費者新鮮平價蔬果，達到雙贏。（圖／霧峰農會提供，下）

▲霧峰農會打造農場住家一條龍服務，提供給消費者新鮮平價蔬果，達到雙贏。（圖／霧峰農會提供，下）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區農會上午（24日）舉辦「霧峰區農會強化農漁會物流體系暨農創家X合樸小雪市集媒合會」，現場有24家本地農場及農會展示上百種農特產品，打造從產地到住家的一條龍銷售服務，值得一提的是，農會日前推出「霧農大叔」IP角色，其中介紹黑翅鳶的生態影片，短短幾天就衝破百萬瀏覽量，未來將持續介紹台灣農業的美好。

霧峰區農會總幹事黃景建致詞表示，舉辦這次媒合會的用意，是增加消費者對台灣農業的認識與支持，消費者透過線上平台訂購農產品，就可在住家近鄰的便利超商取貨，新鮮且平價，消費者和農民都雙贏。

▲▼霧峰農會打造農場住家一條龍服務，提供給消費者新鮮平價蔬果，達到雙贏。（圖／霧峰農會提供，下）

▲霧峰農會總幹事黃景建。

此外，由多家農會合組的台灣農創公司，已達到每天有3000箱蔬菜的佳績，而且台灣農創公司也推出「霧農大叔」IP角色，藉由霧農大叔的視角帶民眾認識台灣農業，每次都介紹不同農會生態主題，其中介紹黑翅鳶的生態影片，短短幾天就衝破百萬瀏覽量。

農業部也表達了對推動農創電商平台的重視，讓農產品更便捷地送達消費者手中，從而促進農業全面升級轉型，上午除了有農產品展銷之外，還有親子手作、街頭藝人表演，吸引不少民眾參與；出席者有農業部官員、台中市農業局副局長蔡勇勝及中部多名農會總幹事等人。

▲▼霧峰農會打造農場住家一條龍服務，提供給消費者新鮮平價蔬果，達到雙贏。（圖／霧峰農會提供，下）

▲台中市農業局副局長蔡勇勝。

▲▼霧峰農會打造農場住家一條龍服務，提供給消費者新鮮平價蔬果，達到雙贏。（圖／霧峰農會提供，下）

▲▼霧峰農會打造農場住家一條龍服務，提供給消費者新鮮平價蔬果，達到雙贏。（圖／霧峰農會提供，下）

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