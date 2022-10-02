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疫後觀光農業休閒旅遊夯　霧峰農會餐酒會登場

▲▼ 。（圖／參山處提供）

▲「慢漫草地餐酒會」在霧峰農會酒莊浪漫登場。（圖／參山處提供）

記者白珈陽／台中報導

疫後觀光農業休閒旅遊受歡迎，一場美酒加佳餚的「慢漫草地餐酒會」在霧峰農會酒莊浪漫登場，中彰區域觀光聯盟協助霧峰農會結合酒莊酒品與議蘆會館在地美食，9月30日、10月1日晚間舉辦品酒搭美食的餐酒晚宴，遊客在現場音樂演奏浪漫氛圍中，品嚐每一道精緻料理搭配不同的酒品體驗，達到最完美的身心靈享受。

交通部觀光局參山國家風景區管理處推動中彰觀光圈聯盟產業合作，與行政院農委會水土保持局台中分局、霧峰農會共同舉辦「慢漫草地清酒餐會」，強調以農會酒莊酒品結合美食料理打造浪漫的戶外餐桌，串連霧峰地區的人文薈萃景點，希望吸引更多的遊客到霧峰。

農委會水保局台中分局長邱啟芳、參山處長曹忠猷、中華觀光管理學會理事長吳政和以及市府代表、知名網紅等30餘人昨晚參加在霧峰酒莊草皮舉辦的餐酒會。

▲▼ 。（圖／參山處提供）

▲邱啟芳、曹忠猷、吳政和以及各市府代表。（圖／參山處提供）

參山處長曹忠猷表示，參山處去年推出「迴遊・阿罩霧」觀光巡迴巴士，成功串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，並結合水保局輔導社區共同推廣在地農遊，未來也持續透過中彰區域觀光聯盟，攜手旅遊業者共同推動霧峰農業旅遊，讓中彰觀光圈添加更多元觀光魅力。
 
水保局台中分局長邱啟芳指出，霧峰農會酒莊於110年獲水土保持局通過優遊農村評鑑，結合周邊社區連結合作，包稻草稻田體驗、黑翅鳶保育與友善農業與米食DIY等推廣在地農遊，未來將持續以酒莊為基地，規劃打造從農業到生態、從產地到餐桌的六級化食農示範基地，以利擴大推動食農教育體驗的綠色小旅行。
 
霧峰農會總幹事黃景建則強調，餐酒會食材多選自霧峰在地及台中各農漁會，用簡單、健康的理念，以不過度調味且較為自然養生的蒸煮方式烹飪，並以山、海、屯的概念對應豬肉、魚肉及霧峰香米的食材組合，相互襯托出多層次滋味，實為順應自然天時與養生美味的經典料理，讓旅客感受舌尖上的霧峰，「食」在幸福。

黃景建說，在地農產品可變出滿桌佳餚，也能釀出在國際上屢拿金牌的美酒。像是「初霧洋菇麻油雞」以獲得國際金牌的「燒酎 」取代傳統米酒，入菜一同燉煮的洋菇，完整的吸收了麻油雞的湯底與燒酎精華，創造出傳統料理前所未有的新香氣、新口感。

▲▼ 。（圖／參山處提供）

▲餐酒會佳餚頗受好評。（圖／參山處提供）
 
霧峰農會表示，將開放接受民眾客製化預訂餐酒會，傳達「慢，不是一種速度，而是一種生活態度」的理念，表達既緩慢且浪漫的生活步調，在溫馨浪漫的燈光下品酩榮獲世界金牌在地好酒，脫去鞋子漫步在天然草皮上，讓旅客在霧峰停留的時光過得從容優雅，現場布置保留大部分原始風貌，以綠地為席以實木板為桌，使用天然物件點綴布置方式，降低對環境造成的負擔，期盼以「農業」、「永續」、「減碳」、「生態」的理念，發展霧峰在地自然與人文深度旅遊，在觀光與生態間維持平衡。

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