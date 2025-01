數名中國人「假冒台灣遊客」　偷拍菲律賓軍營、軍艦遭逮捕　

文/中央社記者林行健馬尼拉29日專電

菲律賓媒體報導,數名疑似間諜的中國籍人士冒充台灣遊客,在靠近南海的巴拉旺省(Palawan)監看菲律賓海岸防衛隊船艦動向,因而被捕。

菲律賓GMA電視台報導,數名中國籍人士自稱是台灣遊客,在巴拉旺省一座濱海度假村內躲在隱密處,用手機拍攝菲律賓海岸防衛隊船艦自基地出入,被當地民眾拍到其中一人的舉動。

Foreign tourists, who claimed to be Taiwanese, have been arrested for alleged espionage.



