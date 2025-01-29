　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統為你加油！賴清德偕7職棒球星為小球員打氣　首度透露愛棒球原因

▲▼(初一留稿，勿用)。（圖／總統府提供）

▲今年中華職棒球員工會（TPBPA）回饋列車活動前進台北敦化國中，總統賴清德驚喜現身。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

今年中華職棒球員工會（TPBPA）回饋列車活動前進台北敦化國中，總統賴清德驚喜現身！包括職棒球員工會理事長的「台灣隊長」陳傑憲，以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩等都共襄盛舉。賴清德除了抓緊機會，與職棒球員針對台灣運動發展議題交換意見，也揪一同揮毫寫春聯，最後，賴清德也為小球員喊話「總統為你加油」。

賴清德與小球員互動熱絡，問答交流時，小球員童言童語發問「總統為什麼喜歡看棒球」？賴清德則有問必答，首度透露原因表示「很簡單呀，因為我上不了球場打球，所以只好在家看棒球」，幽默逗現場哄堂大笑，氣氛十分歡樂。

賴清德抵達敦化國中後，先與陳傑憲為正在遊戲闖關的小球員加油打氣，隨後與職棒球員交換意見。賴清德表示，競選時他說要成立運動部，希望此次前來，和大家一起討論，讓運動部成立以後，「幫助球員得到更好的保障，提供更好的空間讓你們去發揮」。賴清德也開心表示，今天交流是「來看偶像」，內心十分高興。

賴清德除了抓緊機會，與職棒球員針對台灣運動發展議題交換意見，也揪一同揮毫寫春聯。賴清德與球員分別寫下「安」、「穩」、「勇」、「強」、「棒」、「運」、「動」等祝福字樣，象徵平安、穩健、強棒出擊，期許新的一年，依舊「台灣尚勇」。

▼賴清德與職棒球員一同揮毫寫春聯。（圖／總統府提供）

▲▼(初一留稿，勿用)。（圖／總統府提供）

▲▼(初一留稿，勿用)。（圖／總統府提供）

另外，陳傑憲談及體育班制度，表示在座都是有實力也很幸運打到職棒舞台，但多數夥伴往往因為就讀體育班、專注練習而犧牲課業。「上課上一個禮拜，下禮拜就要出去比賽，學業跟不上程度後就會荒廢掉」，他希望小球員兼顧課業，「有足夠知識，有助於孩子未來在球場上遇到狀況，能夠更冷靜思考面對」，也能幫助球員多元發展，讓台灣棒球越來越好。

▼總統賴清德與統一獅隊長、職棒球員工會理事長陳傑憲。（圖／總統府提供）

▲▼(初一留稿，勿用)。（圖／總統府提供）

在活動尾聲，賴清德關心孩子打棒球是基於興趣，還是未來想走上職業？多位小球員表示希望成為職棒球員，對此，賴清德面露驚喜，欽佩表示「很棒、很棒」，一邊則給予鼓勵喊話「總統為你加油！每場球賽有很多壓力，球員養成抗壓能力，未來不管是打棒球，或是從事各種行業，相信都會更有韌性」。

最後，賴總統與職棒球星以及小球員們全體大合照，圓滿結束回饋列車活動。

▼活動尾聲，賴清德關心孩子，更親自鼓勵喊話「總統為你加油」。（圖／總統府提供）

▲▼(初一留稿，勿用)。（圖／總統府提供）

▲▼(初一留稿，勿用)。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！
DeepSeek重擊AI市場　《黑天鵝》作者：輝達股價恐腰斬
除夕自製煙火爆炸！　年輕男全身著火被拖出
釜山航空起火「燒穿機艙頂」！　旅客憶驚悚瞬間：行李架傳爆裂聲
逃過被宰殺！人妻屠狗　一家9口縮在角落
「奶霸本人自約」　穿性感睡衣開門糗了
孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

總統為你加油！賴清德偕7職棒球星為小球員打氣　首度透露愛棒球原因

北市府新春送禮！職訓期間「托兒、托老」　每月最高補助8000元

柯建銘要把藍委送進土城　她嗆賴清德「政治渣男」：邊打人邊說愛

林沛祥形容「賴清德是NBA柯瑞、柯建銘是嘴綠」　兩人在扮黑白臉

為什麼變了？黃國昌初一曝答案　昔不介入黨務因「曾有不好經驗」

北市點將／老將、中生代、奇兵浮上檯面　綠高層屬意「政策控」

川普稱「98%晶片生意去台灣」　李彥秀喊話賴政府：別再裝睡

解放軍除夕仍派6共機、5共艦擾台　2顆空飄氣球現蹤台灣上空

北市點將／市政亮點不足、政治不沾鍋　蔣萬安得「找定位」自我突破

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

綠營新北市長內戰開打？蘇巧慧、林右昌同台　支持者搶喊：市長！

總統為你加油！賴清德偕7職棒球星為小球員打氣　首度透露愛棒球原因

北市府新春送禮！職訓期間「托兒、托老」　每月最高補助8000元

柯建銘要把藍委送進土城　她嗆賴清德「政治渣男」：邊打人邊說愛

林沛祥形容「賴清德是NBA柯瑞、柯建銘是嘴綠」　兩人在扮黑白臉

為什麼變了？黃國昌初一曝答案　昔不介入黨務因「曾有不好經驗」

北市點將／老將、中生代、奇兵浮上檯面　綠高層屬意「政策控」

川普稱「98%晶片生意去台灣」　李彥秀喊話賴政府：別再裝睡

解放軍除夕仍派6共機、5共艦擾台　2顆空飄氣球現蹤台灣上空

北市點將／市政亮點不足、政治不沾鍋　蔣萬安得「找定位」自我突破

開工日冷氣團「有寒流潛力」　專家：下周低溫探4到6度

獨／高雄男掛2兩金項鏈失蹤2天　妹急尋不著控警「消極辦案」

夜市隨便買「2人噴600元」！他嘆「月入30k」：怎麼過日子

2200多萬裝潢「竟毀在冷氣」　她被室外機吵到崩潰：根本睡不著

英國太貴買不起　女花80多萬元在這國「買到超大宅」決定移民

打造網紅驛站被電桿擋路！地主求償631萬　法官判賠22元他傻眼了

「你死了，我就沒有爸爸」女兒一句話點醒家扶男　奮力蛻變成創業家

自製煙火爆炸！花蓮男全身著火50%二度灼傷　坐水桶淋水畫面曝　

「最強175公分」G聯盟爆砍40分8助攻　35歲湯瑪斯目標重返NBA

陸煤電裝機佔比再減　今年底有望降至三分之一

小狗見沙發被佔滿艱難爬出　跑去擠姊旁邊的隙縫求貼貼

政治熱門新聞

連2年一起吃年夜飯　蔡英文同框蕭美琴

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九三希望

川普再點名台灣　總統府回應

川普稱「98%晶片生意去台灣」　李彥秀喊話賴政府：別再裝睡

柯文哲除夕在北所　陳佩琪感傷「35年第一次獨自過」

除夕夜法鼓山撞鐘　賴清德許大三願

曝柯文哲獄中剃頭原因　陳佩琪：是寵物美容師舍友剪的

DeepSeek重創美股　高嘉瑜曝中國造假史：好險放年假「讓子彈飛一會」

為什麼變了？黃國昌初一曝答案

柯建銘要把藍委送進土城　她嗆賴清德「政治渣男」：邊打人邊說愛

疑捲「壯世代標案」圖利　吳春城：將放棄壯世代標章所有權

年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚

北市點將／老將、中生代、奇兵浮上檯面　綠高層屬意「政策控」

影／賴清德穿總統府、中職聯名棗紅客製Taiwan帽T　發表春節談話

更多熱門

相關新聞

柯建銘要把藍委送進土城　她嗆賴清德「政治渣男」：邊打人邊說愛

柯建銘要把藍委送進土城　她嗆賴清德「政治渣男」：邊打人邊說愛

民進黨立院黨團總召柯建銘昨（28日）在臉書發文再嗆要罷免國民黨41位立委，更說藍委是「蓄意殺人的現行犯」，之後「一定把他們送進土城，與柯文哲當鄰居」。國民黨立委許宇甄嗆總統賴清德，小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德，請問賴清德，「你也有50道陰影嗎？還是想當政治渣男，一邊打人一邊說愛？」。

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

除夕夜法鼓山撞鐘　賴清德許大三願

除夕夜法鼓山撞鐘　賴清德許大三願

法鼓山除夕夜直播撞鐘　賴清德、馬英九將出席

法鼓山除夕夜直播撞鐘　賴清德、馬英九將出席

賴清德除夕赴金山承天宮參拜！　盼台灣四時無災、八節有慶

賴清德除夕赴金山承天宮參拜！　盼台灣四時無災、八節有慶

關鍵字：

賴清德中華職棒陳傑憲曾頌恩李宗賢蘇智傑統一獅桃猿富邦悍將中信兄弟

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

東洋乳神天木純新年放送南半球

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面