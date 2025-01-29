總統為你加油！賴清德偕7職棒球星為小球員打氣　首度透露愛棒球原因

▲今年中華職棒球員工會（TPBPA）回饋列車活動前進台北敦化國中，總統賴清德驚喜現身。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

今年中華職棒球員工會（TPBPA）回饋列車活動前進台北敦化國中，總統賴清德驚喜現身！包括職棒球員工會理事長的「台灣隊長」陳傑憲，以及統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩等都共襄盛舉。賴清德除了抓緊機會，與職棒球員針對台灣運動發展議題交換意見，也揪一同揮毫寫春聯，最後，賴清德也為小球員喊話「總統為你加油」。

賴清德與小球員互動熱絡，問答交流時，小球員童言童語發問「總統為什麼喜歡看棒球」？賴清德則有問必答，首度透露原因表示「很簡單呀，因為我上不了球場打球，所以只好在家看棒球」，幽默逗現場哄堂大笑，氣氛十分歡樂。

賴清德抵達敦化國中後，先與陳傑憲為正在遊戲闖關的小球員加油打氣，隨後與職棒球員交換意見。賴清德表示，競選時他說要成立運動部，希望此次前來，和大家一起討論，讓運動部成立以後，「幫助球員得到更好的保障，提供更好的空間讓你們去發揮」。賴清德也開心表示，今天交流是「來看偶像」，內心十分高興。

賴清德除了抓緊機會，與職棒球員針對台灣運動發展議題交換意見，也揪一同揮毫寫春聯。賴清德與球員分別寫下「安」、「穩」、「勇」、「強」、「棒」、「運」、「動」等祝福字樣，象徵平安、穩健、強棒出擊，期許新的一年，依舊「台灣尚勇」。

▼賴清德與職棒球員一同揮毫寫春聯。（圖／總統府提供）

另外，陳傑憲談及體育班制度，表示在座都是有實力也很幸運打到職棒舞台，但多數夥伴往往因為就讀體育班、專注練習而犧牲課業。「上課上一個禮拜，下禮拜就要出去比賽，學業跟不上程度後就會荒廢掉」，他希望小球員兼顧課業，「有足夠知識，有助於孩子未來在球場上遇到狀況，能夠更冷靜思考面對」，也能幫助球員多元發展，讓台灣棒球越來越好。

▼總統賴清德與統一獅隊長、職棒球員工會理事長陳傑憲。（圖／總統府提供）

在活動尾聲，賴清德關心孩子打棒球是基於興趣，還是未來想走上職業？多位小球員表示希望成為職棒球員，對此，賴清德面露驚喜，欽佩表示「很棒、很棒」，一邊則給予鼓勵喊話「總統為你加油！每場球賽有很多壓力，球員養成抗壓能力，未來不管是打棒球，或是從事各種行業，相信都會更有韌性」。

最後，賴總統與職棒球星以及小球員們全體大合照，圓滿結束回饋列車活動。

▼活動尾聲，賴清德關心孩子，更親自鼓勵喊話「總統為你加油」。（圖／總統府提供）