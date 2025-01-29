柯建銘要把藍委送進土城　她嗆賴清德「政治渣男」：邊打人邊說愛

▲賴清德除夕赴金山承天宮參拜。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘昨（28日）在臉書發文再嗆要罷免國民黨41位立委，更說藍委是「蓄意殺人的現行犯」，之後「一定把他們送進土城，與柯文哲當鄰居」。國民黨立委許宇甄嗆總統賴清德，小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德，請問賴清德，「你也有50道陰影嗎？還是想當政治渣男，一邊打人一邊說愛？」。

許宇甄表示，除夕吃年夜飯，歡樂的團圓氣氛，搭配的是美食佳餚跟家人的愛，柯建銘為了政治私利，卻在除夕夜宣傳罷免、散播仇恨，復辟麥卡錫主義，執政黨要這種大黨鞭是國家的悲哀，賴清德小年夜才說要「朝野和諧、社會團結」，柯建銘隨後就打臉賴清德，請問賴清德，「你也有50道陰影嗎？還是想當政治渣男，一邊打人一邊說愛？」。

許宇甄批評，柯建銘猶如金庸筆下的丁春秋，用心險惡、手段毒辣，是天龍八部江湖裡的第一大毒瘤。賴清德身為國家領袖、民進黨主席，卻放任柯建銘涉嫌藉權勢影響干預司法獨立及妨害司法公正，濫用權力破壞憲法秩序，徹底破壞司法在人民心中的信任，極權國家都不敢這樣做，除夕夜卻在柯建銘臉書上演！賴清德應該積極處理這件事，不要做實「司法為民進黨而存在、法院為民進黨而開」。

許宇甄質疑，如果政治可以干預司法，則司法同樣可以干涉政治；如果司法可以為圖一己、一黨之私而對政治要求有所回應，要如讓人民相信司法獨立？要如何讓人民相信公平正義？

許宇甄指出，賴清德最大的問題是個性孤僻、好鬥，用人唯親，小圈子治國；因此讓人懷疑賴清德跟柯建銘是在表演政治雙簧，「一個童乩，一個桌頭」，就是要靠大罷免搶回國會主導權，這樣才能讓自己人繼續掌握大把預算，繼續富的流油。呼籲賴清德，別把冷漠誤以爲是冷靜，也不要有我無他，拿出總統格局和高度，別放任丁春秋胡搞。

