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春節小物「護國神乖」濕紙巾超夯　酷洛米麻將紙手帕能靜音打牌

▲▼乖乖聯名新品「乖乖濕紙巾」超應景。（圖／家樂福提供）

▲乖乖聯名新品「乖乖濕紙巾」超夯，一推出就被搶買。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／綜合報導

過年必備隨身應景小物！「護國神乖」乖乖首度與奈森克林合作，推出「乖乖濕紙巾」超受歡迎，綠色款可祈福電腦設備乖乖、小孩乖乖，黃色「發財巾」象徵招財，如今在家樂福等通路都買得到。此外超人氣IP酷洛米也跨界推出「麻將紙手帕」，136種款式還真能拿來打麻將，不怕吵鄰居。

▲▼乖乖聯名新品「乖乖濕紙巾」超應景。（圖／家樂福提供）

▲「乖乖濕紙巾」超應景，盒蓋上還能自行填寫祈福吉祥話，不少網友表示「比餅乾更實用！」（圖／家樂福提供）

乖乖首度攜手台灣日用品牌「奈森克林」，推出乖乖濕紙巾，包括「綠色款金順利、黃色款發財巾」，有28抽攜帶方便規格，或大抽數88抽象徵好運發發，放在家中電腦機台、機器設備，祈求順利運作、小孩乖乖。

「乖乖濕紙巾」盒蓋上還能自行填寫祈福吉祥話，不少網友表示「比餅乾更實用！」、「不買對不起電腦」，一推出就有人在網路開團購搶買。如今家樂福賣場也買得到，買包特價39元。

▲▼萊爾富在Hi-Life VIP APP內的萊購物平台，開賣「酷洛米麻將紙手帕」，隨時靜音開局，網友笑「輸了還能拿來擦眼淚」。（圖／業者提供）

▲萊爾富在Hi-Life VIP APP內的萊購物平台，開賣「酷洛米麻將紙手帕」。（圖／業者提供）

除此之外，三麗鷗也推出年節超應景的「麻將紙手帕」，有當紅人氣IP「酷洛米」，還有人魚漢頓、大耳狗喜拿、Hello Kitty等款式。麻將紙手帕8抽*140包/盒，原價1185元，實際價格以各通路為主。

▲▼萊爾富在Hi-Life VIP APP內的萊購物平台，開賣「酷洛米麻將紙手帕」，隨時靜音開局，網友笑「輸了還能拿來擦眼淚」。（圖／業者提供）

▲「酷洛米麻將紙手帕」是實用的三層紙手帕隨身包，內含136種基本麻將款式，還真能拿來打牌。（圖／業者提供）

萊爾富在Hi-Life VIP APP內的「萊購物」平台，也有「酷洛米麻將紙手帕」優惠價只要690元，約市價59折優惠。不但是實用的三層紙手帕隨身包，內含136種基本麻將款式，還能在新春應景萌翻牌桌，隨時靜音開局，不用擔心吵到鄰居。

▼「酷洛米麻將紙手帕」可以隨時靜音開局，網友笑「輸了還能拿來擦眼淚」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富在Hi-Life VIP APP內的萊購物平台，開賣「酷洛米麻將紙手帕」，隨時靜音開局，網友笑「輸了還能拿來擦眼淚」。（圖／業者提供）

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