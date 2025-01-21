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全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！超商加碼春節3天咖啡買1送1

▲▼全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。（圖／全家提供）

▲全家1招省錢，6元喝仙女紅茶、19元吃霜淇淋。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

到超商買熱飲或霜淇淋，1招馬上省錢！全家推出最新取貨優惠，1月22日至26日，只要到全家取貨報會員，就能獲得「19元霜淇淋」或「11元熱仙女紅茶」優惠券，若再用自帶杯省5元，等於只要6元能喝；同步還有會員優惠，特大美式第二杯只要10元，抽取式衛生紙一口氣省超過400元。萊爾富也推出限時優惠，春節限時3天咖啡「買1送1」。

★全家取件優惠

全家1月22日起至1月26日，會員取件（報會員電話或條碼）即可獲得「11元熱仙女紅茶」或「19元霜淇淋」優惠券2選1，霜淇淋口味不限，每人單筆交易限贈5張，共限量15萬組，送完為止。若再用自帶杯折抵5元，等於仙女紅茶一杯只要6元。

▲全家取件優惠還有「19元吃霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

●全家會員限定優惠

全家也同步在1月22日起至1月26日推出會員限定優惠，多項商品超殺價，包括抽取式衛生紙原價840元，特價只要369元、蘇菲衛生棉3件139元，想趁機囤民生必需品可把握機會。同時還有特大美式、大杯卡布奇諾「第二杯10元」，並有多種零食買1送1。

▼全家1月22日起至1月26日會員限定優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼超商限時優惠。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN取貨優惠

7-ELEVEN即日起至2月18日，推出OPENPOINT會員「安心取件集點GO」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可集點，每筆取件贈1點活動點數。

▲▼7-11取件優惠。（圖／業者提供）

▲7-11取件報會員集點，有機會免費換濃萃美式咖啡，或獲得購物金。（圖／業者提供）

4點即可抽蛇年小金豆1台錢(市價16,888元)、Air-Pods4(市價5,990元)。2點即可兌換WEMO騎乘金30元、Animage雜誌和吉卜力展的20元折扣碼等優惠。6點免費換「7-ELEVEN 30元購物抵用券」、8點則可兌換一杯CITY CAFE濃萃美式咖啡。數量有限，兌完為止，抽獎及兌獎辦法請依OPENPOINT APP公告為準。

另即日起至3月2日，每逢周末星期六、日至7-ELEVEN門市取貨，報會員電話或刷會員條碼，就送「5元購物抵用金」。

★萊爾富限時優惠

萊爾富除了1月22日至1月26日「限時殺5日」優惠，1月27日至1月29日還加碼限時3天春節「金蛇來報到」，咖啡和過年人氣糖果「買1送1」。

限時殺5日包括「UCC無糖黑咖啡」、「金車漢寶魷仔味細麵」、「韓國樂天碳酸飲」都享買1送1，其他也有多項商品兩件更省。

▼萊爾富1月22日至1月26日「限時殺5日」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商限時優惠。（圖／業者提供）

1月27日至1月29日加碼限時3天春節「金蛇來報到」，包括大杯特濃美式及拿鐵咖啡系列、大杯熱富桂紅棗茶都享「買1送1」。其他還有過年人氣零食「吻皮漢堡QQ糖」買1送1、「加倍佳棒棒糖」買2送1。

▼超商限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商限時優惠。（圖／業者提供）

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