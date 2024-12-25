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獨／馬爾濟斯寄宿寵物公園「疑老鼠藥中毒」暴斃　飼主心碎控訴

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1名女子，飼養一隻馬爾濟斯犬取名為「雪寶」，經常在北市林森北路上的寵物公園寵物店洗澡、寄宿，但在7月底寄宿寵物店，帶回後雪寶卻突然命危死亡，醫院診斷結果竟是「疑似老鼠藥中毒」，女子認為店家照顧疏失，不願意坦承錯誤，僅願意賠償1.4萬。

對此，寵物公園公關表示，之前就有接獲投訴，也都有積極配合，動保處有派人前往調查，確認藥物放置地點，沒有未盡事宜，另外也指出，老鼠藥放置在人都不會經過的地方，更遑論寵物會經過。寵物公園公關又解釋， 原則上配合動保處調查，動保處也認定沒有需要做改善的地方，已經做了最大的配合，也將不會再主動協商。

▲▼馬爾濟斯犬「雪寶」，寄宿寵物公園身亡，診斷死亡原因結果竟是「疑似老鼠藥中毒」。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲馬爾濟斯犬「雪寶」，寄宿寵物公園身亡，診斷死亡原因結果竟是「疑似老鼠藥中毒」。(圖／記者邱中岳翻攝）

47歲的許姓女子，在2023年間到苗栗狗場，花了3萬元購買一隻馬爾濟斯犬，並取名為「雪寶」，而「雪寶」平常相當活潑好動，也很黏人，許女也對「雪寶」呵護有加關懷備至。

許女也經常將雪寶帶至北市中山區林森北路上的寵物公園洗澡，但是2024年7月底，許女因公要到宜蘭出差，所以將雪寶送往寵物公園寄宿，只是回來後去接雪寶，發現牠沒有活力。

▲▼馬爾濟斯犬「雪寶」，寄宿寵物公園身亡，診斷死亡原因結果竟是「疑似老鼠藥中毒」。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲「雪寶」平時活潑好動，與人相當親近，但在寄宿寵物公園卻因「疑似老鼠藥中毒」身亡。(圖／記者邱中岳翻攝）

許女詢問店員狀況，店員表示可能是狗狗太想念主人，所以才會狀態不佳，許女不疑有他將狗帶回家，但是卻發現雪寶竟然發生黃疸現象，且尿液也都呈現橘黃色，耳朵也是黃色。

許女隔天將雪寶送往寵物醫院救治，但雪寶當下已經命危，直到隔天還是不治，醫生的診斷結果發現死因竟然是「疑似老鼠藥中毒」，讓許女氣得跑去找寵物店質問。

▲▼馬爾濟斯犬「雪寶」，寄宿寵物公園身亡，診斷死亡原因結果竟是「疑似老鼠藥中毒」。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲「雪寶」寄宿寵物公園身亡，死因是疑似老鼠藥中毒（紅框），店家卻不坦承錯誤，但願意賠償1.4萬元。(圖／記者邱中岳翻攝）

許女表示，寵物店先是解釋店裡確實有放置老鼠藥，但是都在天花板，後來又改口說是在倉庫的天花板，認為狗狗不可能碰到老鼠藥，但許女質疑「可能粉末掉下來誤食」導致意外，店家直接改口「店裡沒有老鼠藥」。

許女不滿店家從8月時表示要以1.4萬賠償，但是許女認為店家願意賠償卻不願意承認錯誤，所以並沒有答應，結果店家直接不聯繫、關心，讓此事懸至今沒有下文。

▲▼馬爾濟斯犬「雪寶」，寄宿寵物公園身亡，診斷死亡原因結果竟是「疑似老鼠藥中毒」。(圖／記者邱中岳攝）

▲「雪寶」寄宿寵物公園身亡，女飼主怒轟店家不坦承錯誤，只想賠償1.4萬元了事。(圖／記者邱中岳攝）

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