網購醫療器材要注意！高市政府提醒消費者「安心三字訣」：認看用

▲高雄市政府衛生局提醒消費者，選購醫療器材「安心三步驟」。（圖／翻攝網路）

記者吳世龍／高雄報導

科技進步現在只要滑手機、敲鍵盤、動動滑鼠，就能在網路上購買生活中的醫療器材產品，例如ok繃、隱形眼鏡盒、智慧手環、餵藥器、噴霧器等，但這些產品是合法的嗎? 高雄市政府衛生局提醒，選購醫療器材時應遵循「醫材安心三步驟」：一認、二看、三會用，確保自身財產健康。

「一認」辨識哪些產品屬於醫療器材；「二看」查看平臺販售產品有無刊登許可證字號；「三會用」使用前詳閱說明書，正確使用方法，避免使用方式錯誤造成無效功能或身體傷害。

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消費者下單前建議先確認賣家是否具備合法許可登記醫療器材之業者，賣場有無揭露醫療器材業者名稱、執照字號、地址、電話、及醫療器材產品品名、許可證之所有人、登錄者或製造業者之名稱、地址及具量測儀器校正服務項目等相關資訊，並提醒消費者使用前詳閱說明書。

高雄市政府衛生局呼籲，網路購物風險高，選購應謹慎。身體如有不適應先就醫，聽從專業建議選用自身合適產品，而非依賴醫療器材自行診療。使用過程中如發現產品異常、逾期或包裝毀損等狀況，也要立刻向衛生福利部食品藥物管理署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」（網址： https://gov.tw/cqx ）通報，或撥打通報專線：（02）2521-5027，集結眾人之力一起為產品把關，促使廠商提升產品品質，保障市民產品安全選購的權利。