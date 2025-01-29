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過年體重防失控！美女醫曝飲食順序　煮洛神荷葉茶去油解膩助消化

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

▲過年家人團聚，免不了幾頓大魚大肉。（圖／翻攝自pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

春節連續假期，不少人都會毫無節制的大魚大肉，雖然當下能享受美食的快樂，但又擔憂體重直線上升和消化不良帶來的腸胃不適。光華馬光中醫診所醫師郭家榕建議，可以改變烹調方式、留意飲食順序並搭配去油茶飲，促進腸道蠕動，而不小心貪嘴消化不良，也可以按摩保健穴位緩解不適。

▲光華馬光中醫診所醫師郭家榕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲光華馬光中醫診所醫師郭家榕建議過年養生法。（圖／記者許宥孺翻攝）

過年期間養生法

一、留意飲食勞倦傷脾胃
過度油膩的食物和酒精、熬夜缺乏休息，都會傷害胃腸，可以掌握以下幾點原則，聰明又養生。
1.先吃蔬菜類，再吃蛋白質，重口味的菜色淺嘗則止，像是佛跳牆、豬蹄膀、米糕等，注意飲食均衡。
2. 適度休息和運動，不熬夜，也不過度補眠。
3. 搭配去油的茶飲，讓腸道保持健康、促進蠕動。

二、改變烹調方式，也是讓胃腸更健康的方法
1. 年菜常見的魚類料理，選擇清蒸取代油炸糖醋作法，保留營養、減少油脂
2. 肉類料理多加入各種蔬菜擺盤，營養更均衡。
3.煲湯類的食材，例如佛跳牆，用氣炸鍋或烤箱烘烤，取代油炸，減少胃腸負擔。
4.加入中藥材燉煮，幫助消化又好吃。

三、預防勝於治療
平時脾胃虛弱、有胃痛、容易胃脹氣的人，建議及早就診找專業醫師進行體質調理，搭配冬季三九貼穴位敷貼在腹部的穴位，強壯脾胃，以免過年期間油膩的飲食造成胃腸不適。

忍不住多吃兩口，消化不良了該怎麼辦？

一、按摩保健穴位
用手指關節輕壓左右手的內關穴和左右小腿的足三里穴，各10秒鐘，每天至少20次，不僅可以做為日常保養胃腸的方式，也可以在感覺胃腸不太舒服時緩解不適。
▪ 內關穴：在手掌內側橫紋往手肘方向，三根手指幅寬度的地方。
▪ 足三里穴：膝蓋骨前外側下方凹陷，往下約4根手指幅寬度。

▲內關穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲內關穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲足三里穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲足三里穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

二、 熱敷穴位
飯後可以熱敷肚臍上方的下脘穴和中脘穴3至5分鐘，將手掌心搓熱後輕輕覆蓋這2個穴位，或者使用溫熱毛巾，達到促進胃腸循環的效果。
▪ 下脘穴：肚臍正上方2吋(3根手指幅寬度)。
▪ 中脘穴：肚臍正上方4吋，下脘再往上2吋。

▲下脘穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲下脘穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中脘穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中脘穴。（圖／記者許宥孺翻攝）

三、油切茶飲
將藥材清水洗淨後，加入1000c.c.水，大火煮滾熄火後悶5分鐘，將藥材拿出，茶飲放涼後可飲用。過年期間飲食較油膩，可每天飲用。
◦ 山楂陳皮烏梅茶：
▪ 功效：消除脹氣不適
▪ 藥材：山楂3錢、陳皮2錢、烏梅1錢
◦ 洛神荷葉茶：
▪ 功效：去油解膩
▪ 藥材：洛神3錢、荷葉2錢
▪ 可以酌加山楂、陳皮，達到幫助消化的功效。

▲洛神荷葉茶 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲洛神荷葉茶可以助消化 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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