「月薪4萬5」給爸媽紅包要多少？于美人給答案　網笑：會被罵

▲于美人分享年輕人該如何包紅包。（圖／于美人IG）

文／CTWANT

農曆新年遇到該包紅包的時刻，該包多少一直是一門學問。藝人于美人日前在社群分享，若年輕人月薪4萬5千元，該包多少給爸媽？她依據基督教的「十一奉獻」，認為拿出十分之一就夠了，包4千5百元加上100元，湊成整數剛剛好。

于美人日前在社群上拍影片分享，被問到若年輕人月薪4萬5千元，過年該包多少紅包給父母？她表示為人父母的，得知兒女有這份心意，已經很感動了，若提到實際數字還是要有點依據，她以基督教的教義來說，捐款大多會採十一奉獻，意指將自己所有的十分之一給教會，或回饋給社會大眾，「所以45000呢就包4500元，因為父母在你心中就像神一樣的重要。但是因為我們喜歡雙數，那就再多添100。」

▲于美人建議年輕人過年紅包包給長輩，可以按照基督教「十一奉獻」。（圖／于美人IG）

此外，于美人提到若年輕人每個月都有固定存一點錢下來，過年時為了心意有能力再往上加也無妨，于美人也說「怨無不怨少」，重點是要有心意，長輩就會很開心。

至於阿公、阿嬤希望他們健康平安，也意思一下包個雙數1600、3600即可，但于美人強調，阿公阿嬤一定要給現金，因為老人沒有能力再賺錢，「現金對他們有很特別的安慰劑的感覺。」

影片曝光後，網友們紛紛表示，「真的嗎？一堆人拍影片都說六千起跳」、「我包四千六，我絕對肯定會殺了我……因為諧音死了（柳）」、「我賺2萬多，我還包12000...」還有網友開玩笑回應「我家有一隻博美，想請問大概要包多少？」于美人幽默回應：「可以送他一張好的保單。」因為寵物生病看醫生沒有健保，飼主常常需要負擔昂貴的醫療費。

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