高雄移動神主牌超囂張！道路變賽車場　轎車逆向衝國道畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

中山高的中正出口匝道路段被民眾拍下有人逆向行駛，而且還逆向上國道，雖然警方有接獲報案，不過前往處理的員警無法即時攔查，將調閱監視器依法重罰！粗估違反3條交通罰款，最高可共罰超過4萬元，同時等到駕駛到案之後，會依照他的說法，再決定是否涉及危險駕駛等罪責。

▲一輛銀色轎車在平面道路逆向外，還衝上匝道進入國道 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據民眾拍下的畫面，時間是在27日早上7點，銀色轎車在平面道路就非常囂張，一路逆向，然後通過紅綠燈之後，快速在中正出口匝道進入國道，整個過程要不是有多輛車「方向不一致」，還真的讓人會有錯覺，這輛銀色轎車行駛方向是「正確的」。

國道高速公路警察局第五大隊表示：「高雄市110通報有逆向車行駛，立即調派巡邏車前往查處，並通知交控中心協助監看CCTV及利用CMS提醒用路人注意，該車於進入出口匝道後，7時9分自行於匝道迴轉離轄，未造成事故或回堵情事，巡邏車查看並未發現」。

▲一輛銀色轎車在平面道路逆向外，還逆向衝上匝道進入國道 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

第五大隊將調閱該路段CCTV丶ETC電子收費門架資料及路口監視器，俟查證後通知車主到案說明。本案車輛容有違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款(在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛)之規定，處汽車駕駛人新臺幣6000元以上36000元以下罰鍰，俟查證後依規定舉發。

另外平面道路的轄區苓雅分局也強調駕駛行為，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，處600元以上1,800元以下罰鍰；及違反同法第53條第1項「汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，處1,800元以上5,400元以下罰鍰。