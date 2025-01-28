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大陸 大陸焦點 特派現場

央視：到2030年大陸AI人才缺口將達400萬

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲大陸AI黑馬DeepSeek震撼全球。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1，震撼全球AI產業。大陸官方近十年全力推進AI智能產業，《央視》新聞指出，根據數據顯示，截至2024年12月，大陸生成式人工智能產品的用戶規模達2.49億人，佔整體人口的17.7%。行業報告指出，到2030年，大陸AI人才缺口將達到400萬。

「中國隱形AI巨頭」DeepSeek丟出超級震撼彈，創始人梁文峰與團隊推出兩款國產人工智慧（AI），震撼全球和美國矽谷。DeepSeek應用27日登頂蘋果美國地區應用商店免費APP下載排行榜，在美區下載榜上超越ChatGPT。

▲▼ 大陸第一個異構人形機器人訓練場在上海啓用 、機器人、AI 。（圖／翻攝 新民晚報）

▲ 大陸第一個異構人形機器人訓練場在上海啓用  。（圖／翻攝 新民晚報）

DeepSeek橫空出世，隨著各國對於人工智能相關產業需求，也讓外界注意到AI人才黃金時代真的來臨。根據《央視》財經報導稱，2024年至今，大陸國產視頻生成大模型呈爆發式增長態勢。新職業需求興起，如AI內容創作者、AI導演助手、AI劇本生成師等。

央視採訪業內多位AI行業人士，AI美學工程師曹君大學畢業於藝術相關專業，但他沒有進入傳統設計行業，而是選擇了人工智能領域。主要負責模型產品中的美學相關工作，包括前期數據微調、後期產品模型迭代等。

「這一崗位需要良好的美學素養和審美判斷力。」AI美學工程師曹君說，「目前來說，我覺得這個缺口應該還是挺大的，因為大家其實並沒有更多地認識到這個崗位需要這樣的一個人、這樣一個職位的出現。」

▲▼ 大陸AI人才缺口達400萬人 。（圖／翻攝 央視天下財經）

▲到20230年大陸AI人才缺口達400萬人 。（圖／翻攝 央視天下財經）

隨著大陸人工智能技術的普及，內容創作行業也湧現出許多新興職業，如AI內容創作者、AI導演助手、AI劇本生成師等。同時，行業對人才的需求也在發生變化，在AI能夠創造出大量內容的情況下，這些職業將專注於創意內容的生產和創作。

大陸AIGC創業者宋東桓指出，如果是自媒體應用，AIGC人才的需求幾乎是無限，一旦嘗試人工智能，就會發現有可能實現自己多年以來的暢想，其實是為所有人加上了一支馬良的神筆。

北京某科技公司產品副總裁廖謙表示，「AI美學（工程師）、AI編導，他們就可以通過使用我們的產品，生產出AI大片，我們認為這樣一個就業崗位，現在缺口至少是幾十萬級別。」

該報導指出，數據顯示，截至2024年12月，大陸生成式人工智能產品的用戶規模達2.49億人，佔整體人口的17.7%。2024年，人社部發佈了19個新職業，其中就包括生成式人工智能系統應用員。行業報告指出，到2030年，大陸AI人才缺口將達到400萬。

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