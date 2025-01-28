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陸DeepSeek衝擊晶片股　蔡正元點關鍵：輝達無法唯我獨尊

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek推出號稱低成本、高效能的AI模型，引發市場擔憂AI股價泡沫可能會因DeepSeek的崛起而破裂。前立委蔡正元昨（27日）發文分析，「這下子有好戲看了」，中美競爭剛開始，雖然中國晶片目前還輸美國，但美國沒料到中國卻在AI模型硬超車，「這下子有好戲看了」，DeepSeek橫空出世開創出來另一條AI模型新捷徑，連帶拉AMD和華為，也讓輝達無法唯我獨尊。

前立委蔡正元指出，深尋震撼！星期一美國股市大震撼盤前交易股價，輝達和台積電股價下殺10%以上，美國科技股像遭到大地震襲擊，大殺盤的原因只有一個，美國幾家專業及學術機構認證、最新出爐的AI模型「深尋」或「深度求索」DeepSeek與OpenAI的ChatGPT較量，有過之而無不及OpenAI的ChatGPT要使用大量昂貴的輝達AI晶片要用台積電的高端製程、要花費鉅資蓋豪華的算力中心，還要耗盡龐大的電力。

蔡正元認為，更令人訝異的是，DeepSeek都不需要，不需要昂貴的輝達AI晶片，所以輝達股價下挫；也不需要台積電的高端製程，所以台積電股價下殺；原本ChatGPT開創出來的演算法已經走在AI前沿，打敗Google和Amazon的AI演算法，帶著輝達和台積電風光了兩年，沒想到DeepSeek橫空出世開創出來另一條AI模型新捷徑，目前被認定可能會像抖音把YT擠到老二那樣子，DeepSeek把ChatGPT擠到老二，連帶拉AMD和華為，讓輝達無法唯我獨尊。

蔡正元說，更讓拜登和雷蒙多這兩個蠢貨，要遏止中國AI的念頭成了一場白日夢，DeepSeek的設計者是一群，北京大學和清華大學的博士，「這下子有好戲看了」，中美競爭剛開始，美國認爲不賣輝達晶片給中國，中國的AI就沒搞頭，雖然中國晶片目前還輸美國，美國沒料到中國卻在AI模型硬超車，看看美國還有什麼法寶可以遏制中國的AI？ 

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