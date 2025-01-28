台南楠西地震災情釀1700災戶　佛光山捐贈帳篷送暖助迎新年

▲佛光山慈悲基金會捐贈台南楠西區帳篷 。（圖／佛光山慈悲基金會提供）

記者陳崑福／高雄報導

近日嘉義大埔地震以來，台南地區餘震頻繁，災情不斷擴大；1月26日，楠西區與東山區陸續發生芮氏規模5.7及3.5的有感地震，造成約1700戶受災，房屋受損情況加劇。楠西區公所在臉書緊急發文表示：「急需帳篷，請求支援」，並呼籲社會各界伸出援手，協助災民渡過難關。

1月27日，佛光山慈悲基金會在董事長慈容法師的指導下，迅速響應需求。本著「救急不救窮」的理念，由慈善院院長依來法師與佛光山台南區總住持滿舟法師代表，攜帶30頂帳篷前往楠西區公所，區長何榮長代表受贈，並表示將盡快分配給有需要的民眾。

依來法師表示，農曆新年將近，運輸與物資調度困難重重，但災區民眾急需帳篷安置。秉承佛光山開山祖師星雲大師「行善要即時，救急尤重要」的教導，基金會克服困難，調度帳篷到災區，期望為災民提供一個安定的臨時住所，讓他們感受到社會的關懷與溫暖。

佛光山慈悲基金會秉持「人間有情，佛光有愛」的精神，感謝佛光山台南區總住持滿舟法師的協助與支持，相信佛光人的愛心行動，必能幫助災民迎接一個溫暖的新年。

區長何榮長說，楠西區自1月21日嘉義大埔地震以來，餘震幾乎天天發生，尤其在前兩天又經歷了兩次大規模地震，導致約1700戶居民受災，房屋受損情況十分嚴重。在此，特別感謝各慈善單位，以及佛光山與佛光山慈悲基金會的即時協助，使物資與資金得以迅速到位。

近日，天氣開始轉冷，山區更有小雨飄落，許多民眾因屋頂破損，急需睡袋和帳篷等物資。佛光山及佛光山慈悲基金會迅速調度救援物資送抵災區，讓楠西區的災民能夠在寒冬中感受到溫暖，平安度過這個新年。