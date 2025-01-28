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越南過年吃什麼？麥玉珍曝必吃粽子　「南北形狀不同」寓意曝光

▲▼民眾黨立委麥玉珍介紹越南春節美食。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨立委麥玉珍介紹越南春節美食。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，今（1月28日）為除夕夜，許多人會在家裡與家人一同吃年夜飯，而1994年從越南來台、祖籍廣東的民眾黨立委麥玉珍，也向台灣民眾介紹越南農曆年都吃什麼美食，其中包括必吃的「方形粽子」；且麥玉珍透露，越南也有領紅包的習俗，且「還沒結婚都算小孩」，意味著單身就能一直拿紅包。

為介紹越南農曆春節的美食，麥玉珍和銘記越南美食餐廳一共準備了6道菜，分別為最經典的「四方粽」、越南魚露焢肉滷蛋、銘記招牌拼盤、越南咖哩雞佐法國麵包、鳳梨炒飯，以及鄉村「三八甜點」。就越南魚露焢肉滷蛋部分，麥玉珍說明，任何國家過年都要大魚大肉，越南人也一定會在家裡煮控肉跟滷蛋，象徵圓圓滿滿、豐收的意味。

▲▼民眾黨立委麥玉珍介紹越南春節美食。（圖／記者袁茵攝）

▲越南魚露焢肉滷蛋。（圖／記者袁茵攝）

而麥玉珍也特別拿出了四方形的粽子，提及越南人在過年、端午節都會吃粽子，而「四方粽」代表北越會包的粽子，南越則是包長方形的，因此越南人認為一個代表「天」，另一則是代表「地」，意味著「天地結合」。

至於為何越南人過年要吃粽子？麥玉珍指出，越南用芭蕉葉包粽子，裡面則有一層糯米，中間有綠豆仁跟豬肉，象徵著「豐收」，這是因為以前人會種稻米、養殖等，因此越南人將這3種都包在一起，還會在祭祖時拿出來祭拜祖先，讓祖先知道「子孫在人間過得很好」。

▲▼民眾黨立委麥玉珍介紹越南春節美食。（圖／記者袁茵攝）

麥玉珍指出，鳳梨炒飯部分，是因為越南會拜鳳梨，就像台灣也會選擇有諧音的食物拜拜，而越南則通常會準備5種水果，例如芒果、釋迦、椰子、木瓜，以及西瓜等，象徵著「都夠用」等吉祥話；另外越南比較常使用糯米飯，但台灣人覺得常吃糯米不健康，所以在台改成用薑黃飯的炒飯。

針對台灣與越南過年的不同習俗，麥玉珍說，越南除夕夜過了晚上12時要「上供」供拜祖先，且會準備甘蔗、粽子等食物；另外越南也跟台灣一樣會有紅包，只是台灣人長大到有工作後，就不能再收紅包，然而越南是「還沒結婚都算小孩」。現場媒體追問，倘若一輩子不結婚，是否一輩子都能收紅包？麥玉珍也笑說「對，沒結婚都可以拿」。

▲▼民眾黨立委麥玉珍介紹越南春節美食。（圖／記者袁茵攝）

▲▼民眾黨立委麥玉珍介紹越南春節美食。（圖／記者袁茵攝）

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