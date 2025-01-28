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過年不用再假笑伺候！她喊話「別覺得離婚就孤單」　網：自由無價

▲▼ 燈籠,元宵節,上元節,春節,過年。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲很多人過年期間最怕就是碰到塞車。圖與本文無關。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「葳老闆」周品均曾創辦東京著衣，不料在經歷婚變後，被踢出品牌，所幸她不氣餒，沉寂一段時間後，再推出新品牌並成功經營至今。她時常在社群分享職場、女性相關論點，日前她也發文表示，「不要再覺得離婚的女人過年很孤單寂寞了啦」，現在她不用假笑、不用伺候人，「多爽～」

「葳老闆」周品均在Threads上發文表示，「不要再覺得離婚的女人過年很孤單寂寞了啦」，她現在不用為了回婆家，而塞在高速公路上，可以改去洗頭、護髮，好好打扮自己，接著她還可以訂五星級飯店的餐廳，帶女兒吃年夜飯，然後再包大紅包給媽媽。

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「葳老闆」周品均曾創辦東京著衣，不料在經歷婚變後，被踢出品牌，所幸她不氣餒，沉寂一段時間後，再推出新品牌並成功經營至今。她時常在社群分享職場、女性相關論點，日前她也發文表示，「不要再覺得離婚的女人過年很孤單寂寞了啦」，現在她不用假笑、不用伺候人，「多爽～」

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周品均也說，恢復單身的她，再不會遇到需要假笑的場，也沒有需要伺候的人，更沒有需要忍受的事，「多爽～」她也在串文底下表示，每次大圓桌吃飯，除了被催生，她也很受不了有人一直爆破濕紙巾，「女生還是要好好挑婆家，不要讓自己有一堆事要忍，沒過得比較好、比較舒服的話，不結婚真的沒差的」。

其他網友也紛紛回應，「單身真的很爽，沒有親戚要應付，不用管別人」、「通常離婚的女人都會後悔，後悔沒有早點離」、「跟你一樣，朋友都說我是人生勝利組」、「離婚後的世界超爽的啊！自由無價」、「真的！同感，今年忽然覺得安靜真的好」、「不用初二回娘家還要偷偷摸摸怕婆婆生氣 」。

本文經「葳老闆」周品均授權引用

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