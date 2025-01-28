留4星評論！再光顧「店家酸爆了」要走還追罵她　妹子委屈哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

明明不是給負評，卻被店家超兇追罵！一名女網友日前到一間評價不錯的店家用餐，覺得餐點很好吃，不過等餐時間比較久，加上調漲過價格卻沒有更改價目表，她便在Google留下4星評論。豈料下次再光顧時，老闆娘卻對她一頓「輸出」狂唸，還搶走餐點稱不做她生意，還跑到門口追罵，讓她委屈落淚，話題引發議論。

原PO在Dcard表示，她第一次光顧時，有先算好價格，結帳時覺得店家有算錯，結果原來是有東西調漲，但價目表還沒改。回到座位等餐點時，她突然聽到老闆娘對老闆喊，以後看到她就要說清楚價格，這令她覺得有點刻意，畢竟自己也沒做什麼。

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事後，原PO在Google留下4星評論，還原當時情況，少1星是建議更改價目表，「我認為評價很高，只是照事實給建議，沒有要交惡或是批評。」

不過，再次到訪時，老闆娘一眼認出她，開始一頓輸出、指責評論對店家影響很大，稱自己對其他學生都很好。原PO當下尷尬又錯愕，便詢問老闆娘，說這些的目的是希望她做什麼嗎？也說這樣她不知道還要不要吃。

沒想到對方一聽，就把她拿的東西拿走，說不做她生意了、無法供奉她這尊菩薩，後面越講越大聲。見事情發展大大超出預期，她只能尷尬地離開，可是在門口慌張找機車鑰匙時，老闆娘卻還開門追罵，讓她回家後忍不住委屈到哭出來，想問問如果遇到同樣的狀況，其他人會怎麼做？

看到貼文後，許多人紛紛為原PO抱不平，「整個故事看下來，這種小氣的老闆娘，說她對每個學生都很好之類的，我還真不敢苟同，沒事，別再去光顧就好，別難過了」、「同樣做生意的，就敘述來看，老闆娘一開始是故意洗臉妳，後來惱羞要找回場子，順便在別的客人面前撇清她的不是」、「差5元我也會在意，價格要算清楚沒錯，我也不喜歡標價跟實際不同。」

不過，也有網友表示，他自己也是開門做生意的，明白不會永遠都只收到「好評」，但收到「負評」時難免氣餒、難過、不舒服。可能對店家來說，原PO的評論就是負評，「是店家先有了失誤，才讓妳留下了原本的評論，而妳只是就是論事而已，我也覺得妳沒有什麼錯。但人性本來就不喜歡被指責過錯，喜歡聽好話，所以見人說人話，見鬼說鬼話的人總能獲得更多的好處／利益／優勢。」