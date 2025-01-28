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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

牛年、雞年再到蛇年　馬蔡賴的「第一幅總統春聯」誰最好看？　

▲▼蔡英文、賴清德、馬英九3位總統。（圖／資料照）

▲蔡英文、賴清德、馬英九3位總統。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

慶祝農曆新年到來，家家戶戶充滿喜氣氛圍，而春聯則是必不可少的應景物，政治人物每年也會推出各式春聯，回顧台灣近3任總統，馬英九、蔡英文、賴清德3人，皆在當選總統第一年起，配合新年的生肖，推出寓意生肖含意的春聯，無一不引起討論與瘋搶。《 ETtoday新聞雲》特別整理3人的「第一幅總統春聯」，一起來看哪個你最中意？

民國98年　馬英九第一幅總統春聯「福牛轉錢坤　富貴迎新春」

民國97年，國民黨的馬英九成功擊敗民進黨推派的謝長廷，當選中華民國第十二任總統。年底，總統府公布馬英九的「第一幅總統春聯」，當時為迎接98年「牛」年到來，總統府特別印製充滿「牛」味的賀歲春聯及紅包袋，設計為配合「牛」年，以「福牛轉錢坤」、「富貴迎新春」兩句吉祥話為賀詞，而且特別請總統親筆揮毫，並由總統與副總統共同署名。

總統府提到，另外，也搭配一幅中央研究院歷史語言研究所珍藏的「番社采風圖」，藉由農人揹負娃兒用心耕種的圖像，展現刻苦耐勞、勤奮踏實、積極進取的「台灣精神」，總統、副總統盼藉此與國人共勉，要以更加倍的付出和努力，面對挑戰，扭轉逆境，期待牛年景氣能夠回春。

▼馬英九第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

▲▼第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

民國106年　蔡英文第一幅總統春聯「自自冉冉　歡喜新春」

民國105年，民進黨的蔡英文順利在國民黨朱立倫、親民黨宋楚瑜三腳督下突圍，當選中華民國第十四任總統，完成政黨輪替。年底，總統府也公布蔡英文「第一幅總統春聯」，當時為迎接106年「雞」年到來，特別印製賀歲春聯及紅包袋，印有「自自冉冉 歡喜新春」賀詞，靈感是來自於臺灣新文學之父─賴和於1915年所創作的漢詩〈乙卯元旦書懷〉。這是有史以來第一次，總統府印製的春聯文字取自臺灣文學。

總統府提到，「冉冉」二字有逐漸上升、生機漸復、大地回春的意涵。另有一說，賴和原手稿亦可解讀為「自自由由」。總統府為呈現國家漸進改革、穩健轉型的意象，選擇「自自冉冉」一詞，並藉此祝福全體國人，整年為家事工作辛勞之餘，能夠自在歡喜，跟親愛的人團聚，過一個幸福好年。

▼蔡英文第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

▲▼第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

▲▼第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

民國114年　賴清德第一幅總統春聯「六順和春」

民國113年，民進黨賴清德在國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲的夾殺下，再度突圍，當選中華民國十六任總統，民進黨更打破了台灣政黨執政「八年魔咒」。年底，總統府公布賴清德「第一幅總統春聯」，為迎接114年「蛇」年的到來，邀請書法家陳吉山老師揮毫春聯賀詞「六順和春」。

總統府提到，此次春聯賀詞「六順和春」由出身臺南的臺語文學家白聆先生發想，並由書法名家陳吉山先生揮毫。蛇於生肖當中排名第六，臺語亦稱「蛇」為「溜」，有流利順暢之意；「和春」則象徵和煦溫暖、興盛有餘之意，「六順和春」也代表「六六大順，好甲有賰（hó-kah-ū-tshun）」，祝福家家戶戶豐衣足食、榮景興盛。

▼賴清德第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

▲▼第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

▲▼第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

▲▼第一幅總統春聯。（圖／總統府提供）

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