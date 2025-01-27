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蛇宓隆平安！　台南市消防之友會第一辦事處慰問南消一大隊

▲台南市消防之友會第一辦事於春節前夕，在消防局第一大隊邱國禎大隊長陪同下，前往第一大隊所屬各消防分隊進行春節慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第一辦事於春節前夕，在消防局第一大隊邱國禎大隊長陪同下，前往第一大隊所屬各消防分隊進行春節慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著農曆春節即將來臨，為慰勞基層消防人員的辛勞，台南市消防之友會第一辦事於春節前夕27日在消防局第一大隊邱國禎大隊長陪同下，前往第一大隊所屬各消防分隊進行春節慰問，親自向消防弟兄姐妹致以新春祝福，並致贈春節紅包及慰問品，感謝全年無休地守護市民安全。

▲台南市消防之友會第一辦事於春節前夕，在消防局第一大隊邱國禎大隊長陪同下，前往第一大隊所屬各消防分隊進行春節慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳志宏處長表示，春節期間消防勤務繁重，無論是火災防範、緊急救護，還是災害搶救，消防人員始終堅守第一線，為市民的生命財產安全提供最有力的保障。他謹代表消防之友會第一辦事處向消防弟兄辛勞執勤的付出致上感謝與敬意，並強調消防之友會將持續支持並提升消防同仁的福利，成為消防人員的堅強後盾，讓消防人員能夠安心執勤。

▲台南市消防之友會第一辦事於春節前夕，在消防局第一大隊邱國禎大隊長陪同下，前往第一大隊所屬各消防分隊進行春節慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第一大隊邱國禎大隊長感謝消防之友會的慰問並表示，0121嘉義大埔6.4強震後餘震不斷，在此也提醒市民朋友，應制定家庭防災計畫並準備緊急避難包，保護自己和身邊的人！在過年期間，消防同仁依然會堅守崗位，確保市民的生命財產安全，有了社會各界的支持與鼓勵，讓我們更加有動力持續為大眾守護安全，祝福大家新年快樂、平安健康！

▲台南市消防之友會第一辦事於春節前夕，在消防局第一大隊邱國禎大隊長陪同下，前往第一大隊所屬各消防分隊進行春節慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長則表示，在黃偉哲市長的全力支持下，消防局積極採購新式裝備器材與精進消防人員專業能力，並逐年補充人力，提升台南市消防救災能量。他同時提醒市民，面對最近頻繁的地震威脅，務必熟記地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，來確保生命安全。

▲台南市消防之友會第一辦事於春節前夕，在消防局第一大隊邱國禎大隊長陪同下，前往第一大隊所屬各消防分隊進行春節慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防之友會第一辦事於春節前夕，在消防局第一大隊邱國禎大隊長陪同下，前往第一大隊所屬各消防分隊進行春節慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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