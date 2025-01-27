罷免吳思瑤、吳沛憶「意向書」均達標　藍青年軍公布後續動向

▲罷團「蟾蜍剋星 鏟除雙吳」召開記者會表示，雙吳第一階段意向書收集份數達標。（圖／罷吳四騎士提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總召柯建銘日前喊出「雙罷」，至揚言要罷免國民黨41席區域立委，朝野對立愈發嚴重，親綠民團也利用年假期間持續進行罷免連署活動；與此同時，由國民黨青年軍組成的「罷吳四騎士」也發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶行動反制，今（27日）宣布兩人的罷免「意向書」數量已突破罷免第一階段門檻，將在2月1日起前往相應選區擺攤，邀請民眾填寫連署書。

「罷吳四騎士」前國民黨青工會總會長滿志剛、罷免吳思瑤召集人賴苡任、罷免吳沛憶召集人劉思吟、國民黨青年部前主任陳冠安今日召開記者會。陳冠安指出，目前罷免吳思瑤意向書收集份數為3139份（門檻為2672份），罷免吳沛憶意向書份數為2616份（門檻為2339份）。他再次強調，罷免是直接民權，是要汰除不適任的公職人員，而不是執政黨對付在野黨的武器。

陳冠安續指，吳思瑤和吳沛憶怠忽職守，沒有積極行使人民所賦予給她們的立法權，包括質詢和主提法案數，都低於整體平均，有的甚至低於超過50%。而民意代表消極問政，其實就是在放水政府。更誇張的是，雙吳不只消極行使立法權，還不斷干擾在野黨立委行使立法權。程序拖延、不著邊際的發言、讓議題失焦、容貌羞辱等惡行惡狀，這一年來的影音與文字記錄，一清二楚，但人民期待的是代表民意的立委，而不是代表黨意的打手，這種遵黨意而不聽民意，護著行政權而蔑視立法權的立委，就該被罷免！

滿志剛則說，現在如何在2月1日將意向書變成連署書，是團隊現在很重要的首要任務，因此2月1日團隊會重回中正萬華、士林北投的宮廟、市場擺攤，力拚最快的時間，讓第一階段過關。

賴苡任補充，接下來，他會將第一階段的正式連署書表格上傳至罷免吳思瑤的「地動刪瑤」粉絲專頁，民眾若有意願支持罷免行動，可自行列印表格，待2月1日他們擺攤時再給他們。他也強調，由於「選罷法修正案」剛送出，尚需總統公告實施，因此現階段仍依舊法辦理，無需附上身分證正反面影本。

