酒駕零容忍+打詐儀錶板　關山警赴池上年貨大街宣講

▲警方在池上年貨大街關警掃街宣講。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

27日為小年夜，隨著農曆春節即將到來，各鄉鎮傳統市場擠滿採購年貨的人潮，台東關山警察分局交通組長陸金銘特運用此一時機，率池上分駐所所長蔡欣妤、巡佐林張仲康、警員林威豪、劉博文、警察志工邱烈貞及徐郁琼等人，前往池上年貨大街掃街，宣講「114年加強重要節日安全維護工作」重點項目、酒駕零容忍及打詐儀錶板等。沿途以大聲公播放「掃碼打詐儀錶板QR-CODE送禮品，關山分局關心您」！蔡欣妤也欣慰民眾說明內政部警政署設置「打詐儀錶板」專網的用途，請民眾多加瀏覽分享，讓周遭親朋好友都成為「詐騙絕緣體」！

「114年加強重要節日安全維護工作」已於月20日22時展開，專案工作至2月3日24時止，為期15天。鑒於這段期間民眾趕辦年貨、提領大筆現金也需求增加，關山警察分局也協請各鄉清潔隊垃圾車、轄區各社區及部落播音系統，以及各機關、學校及車站等人潮集中地點，還有東台有線電視事業股份有限公司等，以LED跑馬方式協助宣導。特於27及28等兩日開辦的「池上年貨大街」，由交通組長陸金銘率「關警識詐交安宣講團」，以大聲公發送禮品(反光拍拍圈)方式掃街宣講。

笑臉迎人的池上分駐所蔡所長，逢人都親切問候，並與民眾互道新年快樂，十分接地氣、年味十足！所以吸引許多民眾上前掃碼，蔡所長也一再的向民眾說明，。「打詐儀錶板」內有打詐成效、高發手法及故事案例，若覺得可能遇到疑似詐騙狀況，可循「165全民防騙網」的進入到「打詐儀錶板」，或直接搜尋「打詐儀錶板」，都非常便捷，請民眾多加利用，以防遭詐。



關山警察分局表示，詐騙手法與時俱進，任何人在任何時間、地點都有可能遇見詐騙，因此警察也會把握各種集會及活動等時機，向民眾宣講最新反詐騙知識，讓大家遠離詐騙避免受害。請民眾勿輕信不明訊息或是電話，有任何疑慮一定要撥打165反詐騙專線或110報案專線，也可至警所臨櫃諮詢，以守護自身財產安全。春節飲宴多，出門開車「不酒駕」、「不疲勞駕駛」、「不違規」。另為端正警察風紀，提升警察廉潔形象，警察機關拒絕接受不當餽贈，共創平安家園，讓大家安心過好年。