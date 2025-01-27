台東台11線貨車拋錨　警疏導交通聯繫車廠救援

▲貨車拋錨警方協助救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局長濱分局所長許岳庭偕同警員洪于翔，於日前執行例行巡邏勤務時，在台11線85公里處發現一輛貨車停在路中，並開啟故障警示燈。由於該路段屬濱海公路要道，若車輛久停恐有危險之虞，警方見狀立即上前關心查看，發現駕駛人一臉焦急。經詢問後得知，該名駕駛原本從花蓮載運貨物至長濱，完成送貨任務後正準備返回花蓮，卻在途中發生車輛故障的意外。

警方在了解狀況後發現貨車左前輪不慎遭到路面螺絲刺破，導致輪胎漏氣而無法繼續行駛。考量到該路段位於長濱鄉台11線沿海公路，往來車輛頻繁，為避免造成交通事故及確保用路人安全，許所長等2人立即主動協助聯繫轄區內合法汽車修理廠前來處理。

在等待救援期間，員警也協助疏導來往車流，讓事故現場維持交通順暢。最終在警方協調下，維修人員很快抵達現場進行故障排除，讓這名貨車駕駛得以順利返程。

成通分局分局長龔士哲表示，警察工作不僅是治安維護，更重要的是服務民眾。此次事件雖然只是一般民眾的用路協助，但卻最能體現警察為民服務的核心價值。他強調，長濱分局全體同仁將持續秉持「主動、積極、熱忱」的服務精神，隨時關注轄區大小事務，為民眾提供最即時的協助，讓民眾感受到警察就是一個值得信賴的夥伴。