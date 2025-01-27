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「吉伊卡哇」要被警察銬走了！遊客爆笑對話　苓雅分局曝真相

▲▼吉伊卡哇倒立 。（圖／翻攝Threads））

▲兩名警察關切吉伊卡哇倒立，引發遊客爆笑對話。（圖／翻攝12.zonn Threads）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄港愛河灣日前迎來日本超人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，與高雄燈會同步登場。然而，由於昨晚高雄港灣陣風達8級，一段影片在網路上引起熱議，影片中顯示，吉伊卡哇的人偶因強風影響而倒立，一旁還有兩名警察，小朋友很好奇，網友還笑稱「吉伊卡哇要被銬走了」，引發現場遊客爆笑；而整件事的真相也曝光，原來是員警在勸離沒有證件的街頭藝人表演者，並沒有真的「銬走」吉伊卡哇。

昨晚，有網友在Threads上分享了一則影片，影片中可以看到吉伊卡哇的人偶因強風而無法站穩，轉而倒立。就在此時，兩名巡邏的制服警察經過，這一幕被原PO拍攝下來，引發網友熱烈討論。

▲▼吉伊卡哇倒立 。（圖／翻攝Threads））

原PO在貼文中提到，當時他正帶著家人散步，前方的小孩驚訝地問道：「為什麼有警察？」現場的成人則幽默回應：「吉伊卡哇要被銬走了。」隨後，後方的一位媽媽表示後續的表演應該不重要了，催促孩子們繼續前行，這讓前面的弟弟妹妹露出疑惑的表情，場面十分有趣。

轄區苓雅分局出面表示，當時是員警陪同高流管理人員執行勸離未申請之街頭表演，並沒有貼文中「銬走」狀況。

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